Home > देश > मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले

मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी मिशन मोड में काम कर रहे हैं. हाल ही में उनकी अध्यक्षता में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी ने 6 बड़े फैसले लिए.

By: Shivangi Shukla | Published: May 11, 2026 2:12:05 PM IST

सुवेंदु अधिकारी
सुवेंदु अधिकारी


पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी मिशन मोड में काम कर रहे हैं. हाल ही में उनकी अध्यक्षता में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी ने 6 बड़े फैसले लिए. सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि ‘डबल-इंजन’ की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किए जाएंगे. इसको लेकर हमारी पहली कैबिनेट बैठक में छह फैसले लिए गए.”

You Might Be Interested In

सभी लोगों का जताया आभार

मुख्यमंत्री सुवेंदु ने प्रेस कांफ्रेंस में सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग (EC), केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान चली गई, उनके संबंध में अगर उनके परिवार चाहें, तो सरकार इसकी जांच शुरू करेगी.” इसके अलावा पं बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, “सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. हमारा लक्ष्य इस हस्तांतरण प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करना है. बंगाल में आयुष्मान भारत योजना शुरू की जाएगी. जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां आने वाले दिनों में लागू की जाएंगी.” 

सुवेंदु अधिकारी के बारे में 

सुवेंदु अधिकारी हाल ही में पं बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं. इसके पहले वे भारत की 15वीं और 16वीं लोकसभा में सांसद रह चुके हैं. इसके बाद वे ममता बनर्जी की सरकार में मन्त्री भी रहे. उन्होंने 2026 से पहले भी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से पराजित किया था. ममता बनर्जी ने इस परिणाम के विरुद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी.

Tags: Suvendu Adhikariwest bengal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026
मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले
मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले
मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले
मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले