मिशन मोड में बंगाल के CM! आयुष्मान भारत लागू करने, 45 दिनों में BSF को जमीन देने..सहित सुवेंदु अधिकारी ने लिए 6 बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी मिशन मोड में काम कर रहे हैं. हाल ही में उनकी अध्यक्षता में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी ने 6 बड़े फैसले लिए. सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि ‘डबल-इंजन’ की सरकार में विकास से जुड़े सभी काम पूरे किए जाएंगे. इसको लेकर हमारी पहली कैबिनेट बैठक में छह फैसले लिए गए.”

सभी लोगों का जताया आभार

मुख्यमंत्री सुवेंदु ने प्रेस कांफ्रेंस में सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग (EC), केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त किया. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान चली गई, उनके संबंध में अगर उनके परिवार चाहें, तो सरकार इसकी जांच शुरू करेगी.” इसके अलावा पं बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, “सीमा सुरक्षा के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. हमारा लक्ष्य इस हस्तांतरण प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करना है. बंगाल में आयुष्मान भारत योजना शुरू की जाएगी. जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी यहां आने वाले दिनों में लागू की जाएंगी.”

सुवेंदु अधिकारी के बारे में

सुवेंदु अधिकारी हाल ही में पं बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं. इसके पहले वे भारत की 15वीं और 16वीं लोकसभा में सांसद रह चुके हैं. इसके बाद वे ममता बनर्जी की सरकार में मन्त्री भी रहे. उन्होंने 2026 से पहले भी 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से पराजित किया था. ममता बनर्जी ने इस परिणाम के विरुद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी.