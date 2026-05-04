Suvendu net worth: शुभेंदु अधिकारी ने ढहाया ममता का किला, कितनी संपत्ति के हैं मालिक? जानें सियासी ताकत

Suvendu Adhikari net worth: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राजनीतिक हलकों में बड़ा बदलाव दिखाया है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख Mamata Banerjee भी कड़ी टक्कर में बनी हुई हैं. इस पूरे चुनावी मुकाबले का केंद्र इस बार भी नंदीग्राम और भवानीपुर सीटें बनी हुई हैं.

बीजेपी की मजबूत बढ़त

ताजा रुझानों के अनुसार, बीजेपी लगभग 193 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी करीब 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. यह स्थिति राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत दे रही है, जहां सत्ता संघर्ष बेहद करीबी होता दिख रहा है.

शुभेंदु अधिकारी बने चुनाव के सबसे बड़े चेहरे

इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं. पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराने वाले अधिकारी इस बार भी उन्हीं के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं. नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों पर उनका प्रदर्शन लगातार चर्चा में है.

नंदीग्राम और भवानीपुर सीट पर कड़ा मुकाबला

नंदीग्राम सीट पर एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं भवानीपुर सीट पर भी अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे यह चुनावी जंग और दिलचस्प हो गई है. 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया था. इसी वजह से यह सीट इस बार भी पूरे देश की निगाहों का केंद्र बनी हुई है.

शुभेंदु अधिकारी की संपत्ति

चुनावी हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति 85.87 लाख रुपये के करीब बताई गई है. उनके पास न तो कोई कर्ज है और न ही कोई बड़ा वित्तीय बोझ.

नकद, बैंक और निवेश का पूरा ब्यौरा

चुनाव से पहले दिए गए विवरण के अनुसार उनके पास करीब 12,000 रुपये नकद हैं.

बैंकों में (पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई सहित) लगभग 7 लाख रुपये जमा हैं.

इसके अलावा पोस्टल सेविंग और निवेश योजनाओं में भी उन्होंने रकम लगाई है-

पोस्टल सेविंग: 60 हजार रुपये

किसान विकास पत्र: 2.60 लाख रुपये

एनएससी: लगभग 5 लाख रुपये

शेयर और बॉन्ड: करीब 14 हजार रुपये

बीमा और अन्य वित्तीय स्थिति

शुभेंदु अधिकारी ने कई जीवन बीमा पॉलिसियां ली हुई हैं.

एक पॉलिसी में 6 लाख रुपये

अन्य पांच पॉलिसियों में कुल 7 लाख रुपये का निवेश

उनके पास कोई वाहन या सोना-चांदी नहीं है.

अचल संपत्ति, जमीन और मकान