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TMC में मची भगदड़! सुखेंदु शेखर के बाद सुष्मिता देव ने भी छोड़ा साथ, क्या असम में बीजेपी का दामन थामेंगी?

Sushmita Dev resignation: ममता बनर्जी की TMC में बड़ी बगावत! सुखेंदु शेखर के बाद अब सुष्मिता देव ने भी दिया इस्तीफ. असम के CM से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में क्यों मची है खलबली?

By: Shivani Singh | Last Updated: June 10, 2026 1:16:30 PM IST

TMC में मची भगदड़! सुखेंदु शेखर के बाद सुष्मिता देव ने भी छोड़ा साथ, क्या असम में बीजेपी का दामन थामेंगी?


Sushmita Dev resignation: ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से पार्टी के भीतर शुरू हुआ कलह अब पूरी तरह बगावत में बदल चुका है. इसी कड़ी में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है. पार्टी की सीनियर लीडर सुष्मिता देव ने आज राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा तुरंत स्वीकार करने का अनुरोध किया है.

दिलचस्प बात यह है कि सुष्मिता देव के इस कदम से ठीक पहले टीएमसी के एक और दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने भी संसद की सदस्यता छोड़ दी थी.

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हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात

इस्तीफे के तुरंत बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, अभी तक सुष्मिता देव या असम भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

असम में टीएमसी का इकलौता चेहरा थीं सुष्मिता

सुष्मिता देव भले ही पश्चिम बंगाल कोटे से राज्यसभा सांसद थीं, लेकिन वह मूल रूप से असम के बराक घाटी इलाके से आती हैं. वह कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी हैं और कभी असम में कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करती थीं. साल 2021 में असम चुनाव के कुछ महीनों बाद उन्होंने राहुल गांधी की करीबी होने के बावजूद कांग्रेस का साथ छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा.

असम में पैर जमाने की कोशिश कर रही टीएमसी के लिए सुष्मिता देव ही वहां का मुख्य और सबसे लोकप्रिय चेहरा थीं. पार्टी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से बंगाली भाषी बराक घाटी पर ही केंद्रित था, जहां सुष्मिता का अपना एक राजनीतिक रसूख है. हालांकि, सुष्मिता के चेहरे के बावजूद टीएमसी इस चुनाव में बराक घाटी में कोई खास कमाल नहीं कर पाई. पार्टी को असम में एकमात्र बड़ी जीत पश्चिमी असम की बाघबोर सीट पर मिली, जहां शेरमन अली अहमद ने जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत का श्रेय टीएमसी से ज्यादा शेरमन अली के निजी जनाधार को जाता है, क्योंकि वह चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे. ऐसे में सुष्मिता का जाना असम में टीएमसी के वजूद के लिए बहुत बड़ा झटका है.

चुनाव के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पार्टी

पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाए अभी एक महीना भी नहीं बीता है और टीएमसी एक के बाद एक अंदरूनी संकटों से घिरती जा रही है. इसकी शुरुआत तब हुई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के चयन को लेकर बगावत हो गई. ममता बनर्जी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए चुना था, लेकिन ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के 80 में से 60 विधायकों ने इस फैसले का खुलकर विरोध कर दिया.

विधायकों की इस बगावत के बाद यह कलह दिल्ली तक पहुंच गई. लोकसभा में पार्टी की वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा कर दिया कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और एनडीए (NDA) के साथ जाने के इच्छुक हैं.

Tags: BJPMamta BanerjeeTMC
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