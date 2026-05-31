Solar Eclipse 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब है?  इन 4 राशियों को संभलकर उठाना होगा हर कदम, जानें आपकी राशि का हाल

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Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से यह घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देता है. इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है. यह खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या तिथि पर ही घटित होती है.
कहां-कहां देगा दिखाई
इस बार का सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा. बावजूद इसके, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है.
कर्क राशि में लगेगा ग्रहण, बढ़ेगी चार राशियों की चिंता
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. विशेष रूप से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों को अपने निर्णयों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है.
मेष राशि: पारिवारिक मामलों में बढ़ सकती हैं परेशानियां
मेष राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण घरेलू जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर विवाद या तनाव की स्थिति बन सकती है. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. यदि भूमि, मकान या संपत्ति से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. कठिन परिस्थितियों में संयम और धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
कर्क राशि: मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों का संकेत
चूंकि ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक माना जा रहा है. इस अवधि में मानसिक उलझन, भ्रम और तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है. करियर, निवेश या धन से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी. वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतना उचित रहेगा.
तुला राशि: करियर और नौकरी में रहना होगा सावधान
तुला राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है. नौकरी में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद होने की आशंका है. कुछ लोगों को कार्यस्थल पर आलोचना या अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है. निवेश और बड़े आर्थिक लेनदेन से फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि धन हानि के संकेत बन रहे हैं.
मकर राशि: रिश्तों और साझेदारी में आ सकती है खटास
मकर राशि के जातकों के निजी और व्यावसायिक जीवन पर ग्रहण का असर देखने को मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवनसाथी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. यदि आप किसी साझेदारी वाले व्यापार से जुड़े हैं तो आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना बेहतर रहेगा.
इन 3 राशियों के लिए खुल सकते हैं सफलता के नए रास्ते
जहां कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण चुनौतियां लेकर आ सकता है, वहीं ज्योतिषीय आकलन के अनुसार मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.
मिथुन राशि: करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
मिथुन राशि के लोगों को नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार और नई उपलब्धियां मिलने के संकेत हैं.
कन्या राशि: धन लाभ और सम्मान के योग
कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभकारी साबित हो सकता है. निवेश से फायदा मिलने, आय बढ़ने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है.
मीन राशि: भाग्य देगा पूरा साथ
मीन राशि के लोगों को करियर और व्यापार में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के साथ नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.
ग्रहण के दौरान क्या रखें ध्यान?
भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक नियमों के अनुसार सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा. फिर भी ज्योतिषीय मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग इस दौरान धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह देते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना लाभकारी माना गया है.