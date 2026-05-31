Solar Eclipse 2026: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब है?  इन 4 राशियों को संभलकर उठाना होगा हर कदम, जानें आपकी राशि का हाल

Solar Eclipse 2026: साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से यह घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से आंशिक या पूर्ण रूप से रोक देता है. इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है. यह खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या तिथि पर ही घटित होती है.

कहां-कहां देगा दिखाई

इस बार का सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इसका सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाएगा. बावजूद इसके, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है.