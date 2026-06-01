Home > देश > Khoda Surya Murder Case: क्या लव अफेयर से जुड़ा था झगड़े का पूरा राज? सूर्या मडर केस में हुआ बड़ा खुलासा

Khoda Surya Murder Case: क्या लव अफेयर से जुड़ा था झगड़े का पूरा राज? सूर्या मडर केस में हुआ बड़ा खुलासा

Surya Chauhan Murder Case: पुलिस रिकॉर्ड और जांच के मुताबिक घटना वाले दिन 28 मई (ईद) को दोपहर करीब 3:00 बजे, सड़क पर बाइक टकराने और उन्हें अलग करने की कोशिश को लेकर असद और सूर्या में कहासुनी हो गई थी. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों में सुलह करा दी, लेकिन यह सुलह सिर्फ दिखावा थी.

By: Divyanshi Singh | Published: June 1, 2026 12:59:33 PM IST

मामूली विवाद के पीछे छिपा था प्रेम प्रसंग का गहरा राज
मामूली विवाद के पीछे छिपा था प्रेम प्रसंग का गहरा राज


Khoda Surya Murder Case : दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा थाना इलाके में हुए बदनाम सूर्या चौहान मर्डर केस से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. पुलिस की शुरुआती जांच में जहां आधे घंटे पहले हुए मोटरसाइकिल के झगड़े की बात सामने आ रही थी वहीं अब लव अफेयर का गहरा एंगल सामने आया है. इस बेरहमी से किए गए क्राइम का मुख्य आरोपी और 50000 रुपये का इनामी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया जबकि उसके पिता समेत तीन अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस रिकॉर्ड और जांच के मुताबिक घटना वाले दिन 28 मई (ईद) को दोपहर करीब 3:00 बजे सड़क पर बाइक टकराने और उन्हें अलग करने की कोशिश को लेकर असद और सूर्या में कहासुनी हो गई थी. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों में सुलह करा दी लेकिन यह सुलह सिर्फ दिखावा थी. ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे असद ने अपने पिता और दोस्तों के साथ मिलकर नवनीत विहार की गली नंबर 4 में सूर्या को घेर लिया. दोस्त फरहान ने असद को चाकू दिया और उसके पिता नवाब ने उसे उकसाया चिल्लाते हुए कहा “आज इस कहानी को खत्म करो.” अपने पिता के उकसाने पर असद ने सूर्या के पेट में कई बार चाकू घोंपा जिससे उसकी मौत हो गई.

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 झगड़े में छिपा था लव अफेयर 

हालांकि यह मर्डर आधे घंटे पहले हुए बाइक के झगड़े का नतीजा लग सकता है लेकिन जुर्म की असली जड़ें बहुत पहले की हैं. असद के फैमिली सोर्स और सोशल मीडिया पर SP स्पोक्सपर्सन अमित जमाई के खुलासे के मुताबिक पूरी कहानी एक “लव अफेयर” और नाजायज रिश्ते से निकली है.

बताया जा रहा है कि सूर्या चौहान मुख्य आरोपी असद की बहन के साथ रिलेशनशिप में था. इस बात को लेकर पहले भी दोनों पार्टियों के बीच कई बार गंभीर झगड़े हो चुके थे. असद और सूर्या पहले एक ही गली में रहते थे लेकिन करीब आठ महीने पहले झगड़े से तंग आकर असद का परिवार दूसरी गली में चला गया. इसके बावजूद सूर्या का आना-जाना लगा रहा. यही वजह थी कि बाइक को लेकर हुए मामूली झगड़े ने तूफ़ान खड़ा कर दिया और असद के परिवार ने इसे इज़्ज़त समझते हुए सूर्या की जान ले ली.

बॉडी को चुपके से दफनाया

पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद दम तोड़ने वाले मुख्य आरोपी असद का पोस्टमॉर्टम किया गया और उसकी बॉडी उसके परिवार (चाचा) को सौंप दी गई. उसे भारी पुलिस की मौजूदगी में बहुत ही चुपके से दफ़नाया (अंतिम संस्कार) गया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने उस कब्रिस्तान का नाम बताने से साफ मना कर दिया है जहां असद को दफ़नाया गया था.

सूर्या की मां सरोज जिन्होंने अपना बेटा खो दिया बहुत दुखी हैं. उन्होंने गुस्से में कहा “सात लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला. सिर्फ़ एक मरा है. बाकी आरोपियों को भी ऐसे ही एनकाउंटर में मार देना चाहिए, और उनके घरों पर बुलडोज़र चला देना चाहिए. उन्होंने मेरे परिवार की इकलौती उम्मीद खत्म कर दी है.” इलाके के लोगों ने आरोपियों की प्रॉपर्टी ज़ब्त करने और उनके घरों को गिराने की भी मांग की है.

Tags: Khoda Surya Murder Case
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