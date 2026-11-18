केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंगलवार को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा. उन्होंने ऐसे लोगों को ‘बेवकूफ’ बताते हुए कहा कि उन्हें इसके पीछे का विज्ञान समझ नहीं आता. सुरेश गोपी ने यह बात अपने संसदीय क्षेत्र त्रिशूर में एक युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान कही.

इथेनॉल विवाद पर क्या बोले सुरेश गोपी?

मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर आरोप लगाने वाले लोगों की राजनीतिक सोच ठीक नहीं है. उन्होंने ऐसे लोगों को ‘बेवकूफ’ बताते हुए कहा कि उन्हें इसके पीछे का विज्ञान समझ नहीं आता. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इथेनॉल की मात्रा की जांच करने वाले लोग कनस्तरों में पेट्रोल खरीदते हैं और सैंपल लेने से पहले उसमें कुछ मिला सकते हैं. सुरेश गोपी ने कहा कि अगर ऐसे दावों की जांच की जरूरत पड़ी तो CBI को भी बुलाया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे लोग जांच एजेंसी का भी विरोध करने लगेंगे.

इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक शोध के बाद लिया गया

सुरेश गोपी के मुताबिक, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा E10 से बढ़ाकर E20 करने का फैसला ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की वैज्ञानिक जांच और दोबारा किए गए शोध के बाद लिया गया था. उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल मिलाने से पुराने इंजनों से निकलने वाले धुएं को कम करने में मदद मिलती है.

जिनेवा कन्वेंशन के तहत निर्देश दिए गए हैं

सुरेश गोपी ने कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत पर्यावरण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश बनाए गए हैं. ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन से रसायन मौजूद हैं और उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि अगर देश इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो धरती का पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है. दुनिया अब नए और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की तलाश कर रही है.

सुरेश गोपी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केरल में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच की जा रही है. राज्य में यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय 20 फीसदी की सीमा से ज्यादा तो नहीं है.

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