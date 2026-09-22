Home > देश > कौन है बिट्टू, जो मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में मचा रहा ‘तबाही’, दिनदहाड़े नदी में क्यों कूदा?

कौन है बिट्टू, जो मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में मचा रहा ‘तबाही’, दिनदहाड़े नदी में क्यों कूदा?

Who is Bittu Tabahi: मध्य प्रदेश के ब्यावरा में अजनार नदी को साफ करके सुर्खियां बटोरने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही दिल्ली पहुंच चुके हैं. वो यमुना नदी को साफ कर रहे हैं. पहले दिन नदी की सफाई के दौरान 585 किलो कचरा हटाया गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2026 11:33:37 AM IST

बिट्टू तबाही यमुना नदी को कर रहे साफ
बिट्टू तबाही यमुना नदी को कर रहे साफ


Yamuna Cleanliness Drive: आपने बिट्टू तबाही का नाम तो जरूर सुना होगा. जिन्होंने मध्य प्रदेश के ब्यावरा में अजनार नदी को साफ करके सुर्खियां बटोरीं थीं. अब बिट्टू तबाही अपना सफाई अभियान दिल्ली लेकर आए हैं और उनकी पहली मंजिल यमुना थी. सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही के नाम से जाना जाता है, 20 सितंबर को यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान के लिए स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ शामिल हुए. चार घंटे से ज्यादा काम करने के बाद उन्होंने बताया कि टीम ने उस इलाके से 585 किलो कचरा इकट्ठा किया.

चौधरी सार्वजनिक जगहों को साफ रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं. उन्हें सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रदूषित अजनार नदी की सफाई करते हुए अपने वीडियो के कारण पहचान मिली. उनके काम ने ‘द ओशन क्लीनअप’ के फाउंडर और CEO बोयन स्लेट का ध्यान खींचा, जिन्होंने उन्हें संगठन के साथ काम करने के लिए बुलाया. अब चौधरी यही संदेश मध्य प्रदेश से आगे भी ले जा रहे हैं.

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बिट्टू तबाही दिल्ली क्यों आए?

21 सितंबर को शेयर किए गए एक वीडियो में चौधरी ने दिल्ली में अपने पहले सफाई अभियान के बारे में बात की और कहा कि वह कुछ समय से यमुना पर काम करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि उनके वीडियो फिलिप मॉरिस तक पहुंचे, जिन्होंने दिल्ली में इस पहल का समर्थन किया और सफाई अभियान आयोजित करने में मदद की. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अलग-अलग राज्यों में जाकर सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने का मिशन शुरू किया था.

उन्होंने आगे कहा कि मैं सच में यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली आना चाहता था. यह अभियान ‘वर्ल्ड क्लीनअप डे’ की गतिविधियों के तहत चलाया गया और यमुना नदी के किनारे किया गया. 585 किलो कचरा इकट्ठा किया गया.

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नदी में कौन-कौन सी गंदगी थीं?

चौधरी के अनुसार, नदी का किनारा प्लास्टिक, फूलों की माला और धार्मिक चढ़ावे जैसी अलग-अलग तरह की गंदगी से भरा हुआ था. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स इस कोशिश में शामिल हुए और मिलकर उस जगह को साफ किया. वीडियो में उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को ‘वर्ल्ड क्लीनअप डे’ है, इसलिए हम तीन दिनों तक सफाई का काम कर रहे हैं. मैं अभी यमुना के किनारे पर हूं. यहां बहुत सारा कचरा है, साथ ही देवी-देवताओं की मूर्तियां जैसी चीजें भी हैं और आज हम इन सबको साफ करने जा रहे हैं.

चौधरी ने क्या कहा?

लगभग साढ़े चार घंटे की सफाई के बाद चौधरी ने बताया कि उनकी टीम ने दिल्ली में अपने पहले अभियान के दौरान 585 किलो कचरा हटाया. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर, वर्ल्ड क्लीनअप डे. यमुना के किनारे साढ़े चार घंटे तक सफाई की और हमने मिलकर 585 किलो कचरा हटाया. उन्होंने इस कोशिश में शामिल होने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि स्थानीय लोगों ने नदी के किनारे को साफ़ करने में मदद की.

अगला पड़ाव गुरुग्राम

चौधरी का अभियान दिल्ली में ही खत्म नहीं होता. उन्होंने इस पहल में सहयोग के लिए फिलिप मॉरिस का शुक्रिया अदा किया और घोषणा की कि अगली सफाई गुरुग्राम के खेरकी दौला में होगी. उन्होंने कहा कि इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलिप मॉरिस का धन्यवाद. अगली जगह: गुरुग्राम, खेरकी दौला.

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Tags: delhi news
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