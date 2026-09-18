Surendra Koli Suicide: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की मौत, हरिद्वार में चाय की दुकान पर फांसी लगाकर दी जान

देशभर में चर्चित निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि कोली पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में चाय बेच रहा था. उसका शव चाय की दुकान में रस्सी के सहारे लटका मिला. हालांकि, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

निठारी कांड में किया गया था बरी

सुरेंद्र कोली के आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. निठारी कांड के मामलों में आरोपी रहे सुरेंद्र कोली को हाल ही में अदालत ने बरी किया था. अब पुलिस उसकी मौत से जुड़े हालात की जांच कर रही है.

क्या है निठारी कांड?

निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था. बच्चों और महिलाओं के लापता होने के मामलों की जांच के दौरान पुलिस सेक्टर-31 स्थित कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी D-5 तक पहुंची. तलाशी के दौरान कोठी के पीछे नाले के पास मानव खोपड़ियां, हड्डियां और कपड़े मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.