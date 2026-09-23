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Surendra Koli Post-Mortem Report: नाक-मुंह के पास… क्या है निठारी कांड के सुरेंद्र कोली की मौत की वजह? पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा

Surendra Koli Death Reason: सुरेंद्र कोली की मौत को लेकर चल रहा सस्पेंस बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हद तक साफ हो गया है.

By: Shristi S | Published: September 23, 2026 6:02:37 PM IST

क्या है निठारी कांड के सुरेंद्र कोली की मौत की वजह?
क्या है निठारी कांड के सुरेंद्र कोली की मौत की वजह?


Surendra Koli Post-Mortem Report: सुरेंद्र कोली की मौत को लेकर चल रहा सस्पेंस बुधवार 23 सितंबर 2026 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हद तक साफ हो गया है. निठारी हत्याकांड के सभी 13 मामलों में अदालतों से बरी हो चुके कोली की 18 सितंबर 2026 को हरिद्वार में मौत हुई थी. वह एक चाय की दुकान पर मृत मिले थे. शुरुआती जांच में पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई थी, लेकिन परिवार की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था. 

पोस्टमार्टम में क्या आया सामने?

उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना बताई गई है. मेडिकल भाषा में इसे Asphyxia Due to Ante-Mortem Hanging कहा गया है. यानी रिपोर्ट के अनुसार मौत फांसी लगने के बाद दम घुटने से हुई. जांच में फिलहाल किसी दूसरे व्यक्ति की मिली भगत का संकेत नहीं मिला है. 

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सुरेंद्र कोली हरिद्वार में अपनी नई चाय की दुकान पर मृत मिले थे. इससे पहले पुलिस ने बताया था कि मौके से कोई खुदकुशी नोट बरामद नहीं हुआ था. उनकी मौत के बाद परिवार ने परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी. 

नाक-मुंह के पास खून ने बढ़ाया था सवाल

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने बताया था कि शरीर पर चोट के साफ निशान नहीं थे, लेकिन नाक और मुंह के आसपास खून के निशान दिखाई दिए थे. इसी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा था. अब मेडिकल रिपोर्ट ने मौत की वजह फांसी से होने वाला दम घुटना बताई है. 

क्या था निठारी कांड?

सुरेंद्र कोली का नाम 2006 के निठारी हत्याकांड से जुड़ा था. नोएडा में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के आसपास मानव के कंकाल मिलने के बाद यह मामला देशभर में चर्चा में आया था. कोली उस समय पंढेर के यहां नौकर के तौर पर काम करता था. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 में कई मामलों में उसे बरी किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में उसके खिलाफ बचे अंतिम मामले में भी बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा. इस तरह वह निठारी से जुड़े सभी 13 मामलों में बरी हो गया था. 

मौत से कुछ समय पहले कोली हरिद्वार में रह रहा था और रोजी-रोटी के लिए चाय की दुकान चला रहा था. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी मौत की मेडिकल वजह साफ कर दी है, जबकि पुलिस की जांच में इससे जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल जारी है.  

Tags: home-hero-pos-8nithari casesurendra koliSurendra Koli Suicide
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