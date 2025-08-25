Home > देश > Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल

Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल

Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल, कला का अद्भुत उदाहरण है यह मूर्ती

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 20:55:28 IST

Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल, कला का अद्भुत उदाहरण है यह मूर्ती
Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल, कला का अद्भुत उदाहरण है यह मूर्ती

सूरत से सुनील प्रजापति की रिपोर्ट 
Surat: एक अनोखी और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। हीरा और सोने के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध इस शहर के ज्वैलर्स ने एक ऐसा काम किया है, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। सूरत के ज्वैलर्स ने दुनिया की सबसे छोटी 22 कैरेट शुद्ध सोने की गणेश प्रतिमा और लक्ष्मी प्रतिमा तैयार की है। खास बात यह है कि यह प्रतिमाएँ डिजिटल डिज़ाइन और 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए बनाई गई हैं और इनमें बारीक से बारीक नक्काशी तक देखने को मिलती है।

विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल 

सूत्रों के मुताबिक, गणेश प्रतिमा केवल एक इंच की है और उसका वजन 10 ग्राम है। इतनी छोटी लेकिन बेहद आकर्षक और भव्य प्रतिमा बनाने का यह पहला प्रयास है, जिसे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह, लक्ष्मी माता की प्रतिमा भी 10 ग्राम वजन की बनाई गई है। दोनों प्रतिमाओं को एंटीक फिनिशिंग दी गई है, जिससे इनका रूप पारंपरिक आभा के साथ आधुनिक तकनीक का मेल प्रतीत होता है। इन प्रतिमाओं की शुद्धता और गुणवत्ता को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने प्रमाणित किया है, जो इन्हें और अधिक विश्वसनीय बनाता है।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये सोने के गणपति घर में स्थापित किए जाएंगे

ज्वैलर्स का कहना है कि इस बार विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये सोने के गणपति घर में स्थापित किए जाएंगे। परंपरागत रूप से गणपति विसर्जन जल या नदी में किया जाता है, लेकिन इन प्रतिमाओं को विशेष रूप से बनाए जाने के कारण एक अनोखी परंपरा अपनाई जाएगी। विसर्जन के दिन प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराकर विधि-विधान से “प्रतीकात्मक विसर्जन” किया जाएगा और फिर वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और धार्मिक आस्था को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ना है।

कला का अद्भुत उदाहरण है यह मूर्ती 

सूरत के ज्वैलर्स का यह प्रयास सोने-चांदी के शिल्प को एक नई पहचान दिलाने वाला है। छोटी सी मूर्ति में बारीकी से की गई कारीगरी न सिर्फ कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह तकनीक और परंपरा के मेल की झलक भी देती है। डिजिटल डिज़ाइन और 3D प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल करके धार्मिक आस्था के प्रतीकों को नए आयाम देना भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है।

“सोने के गणपति” भी बनेंगे सूरत की शान

निश्चित रूप से, यह उपलब्धि सूरत की पहचान को और मजबूत करेगी। हीरा नगरी के बाद अब “सोने के गणपति” भी सूरत की शान बनेंगे। यह सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि भारतीय कारीगरी और नवाचार का भी उज्ज्वल उदाहरण है।

Tags: ganeshgujratsuratworld record
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल
Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल
Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल
Surat: भगवन गणेश और माँ लक्ष्मी की अनोखी मूर्ती का निर्माण, विश्व रिकॉर्ड में किया जाएगा शामिल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?