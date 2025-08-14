Home > देश > Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग

Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग

Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर गोलीबारी की घटना से शहर और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। मंगरोल तालुका के पिपोदरा जीआईडीसी इलाके में रात करीब 9 बजे हुई इस घटना से व्यापारियों में भी चिंता फैल गई है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 14, 2025 11:59:08 IST

Surat Crime News (सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग)
Surat Crime News (सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग)

महेंद्र सिंह की रिपोर्ट, Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर गोलीबारी की घटना से शहर और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। मंगरोल तालुका के पिपोदरा जीआईडीसी इलाके में रात करीब 9 बजे हुई इस घटना से व्यापारियों में भी चिंता फैल गई है।

हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, “उग्रा साहू नाम का एक कपड़ा व्यापारी अपनी काली मोपेड पर जीआईडीसी के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। उसी समय बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक तीन-चार राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे, जिससे आरोपी तुरंत बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

अगर जंग नहीं रोका तो…,ट्रंप ने पुतिन को दी ऐसी धमकी, चाइना से लेकर भारत तक मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों ने दी एम्बुलेंस को सूचना

स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल उग्रा साहू को सूरत के न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका तत्काल उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सूरत जिला एसओजी, एलसीबी और कोसंबा पुलिस का एक काफिला तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही, घटनास्थल पर मौजूद और गोलीबारी की घटना को अपनी आँखों से देखने वाले लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

जीआईडीसी क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों में भय

पुलिस प्रारंभिक जाँच में यह पता लगा रही है कि गोलीबारी करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और यह हमला क्यों किया गया। संभव है, कि यह हमला किसी पुराने झगड़े, पेशेवर प्रतिद्वंद्विता या किसी अन्य कारण से किया गया हो। पुलिस सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। इस घटना से पिपोदरा जीआईडीसी क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों में भय का माहौल है। व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की माँग की है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इलाके में गश्त भी बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों की पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

पता नहीं खुशियां कब लौटेगी? प्रलयकारी सैलाब से तबाह-व-बर्बाद हो गया बसा-बसाया शहर, Video देख याद आ जाएगा कयामत का मंजर

Tags: Gujarat Cime Newssurat news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग
Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग
Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग
Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?