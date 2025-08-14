Surat Crime News (सूरत जिले में एक बार फिर से फैली दहशत, दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक शुरु कर दी फायरिंग)

महेंद्र सिंह की रिपोर्ट, Surat Crime News: सूरत जिले में एक बार फिर गोलीबारी की घटना से शहर और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। मंगरोल तालुका के पिपोदरा जीआईडीसी इलाके में रात करीब 9 बजे हुई इस घटना से व्यापारियों में भी चिंता फैल गई है।

हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, “उग्रा साहू” नाम का एक कपड़ा व्यापारी अपनी काली मोपेड पर जीआईडीसी के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। उसी समय बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने व्यापारी पर अचानक तीन-चार राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे, जिससे आरोपी तुरंत बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

स्थानीय लोगों ने दी एम्बुलेंस को सूचना

स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल उग्रा साहू को सूरत के न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका तत्काल उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सूरत जिला एसओजी, एलसीबी और कोसंबा पुलिस का एक काफिला तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही, घटनास्थल पर मौजूद और गोलीबारी की घटना को अपनी आँखों से देखने वाले लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

जीआईडीसी क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों में भय

पुलिस प्रारंभिक जाँच में यह पता लगा रही है कि गोलीबारी करने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और यह हमला क्यों किया गया। संभव है, कि यह हमला किसी पुराने झगड़े, पेशेवर प्रतिद्वंद्विता या किसी अन्य कारण से किया गया हो। पुलिस सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। इस घटना से पिपोदरा जीआईडीसी क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों में भय का माहौल है। व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने की माँग की है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इलाके में गश्त भी बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों की पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

