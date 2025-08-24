Supriya Sule: सुप्रिया सुले ने ऐसा क्या कहा? CM फडणवीस से हो गया खुलकर झगड़ा!

Maharashtra Politics: शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के मांसाहारी खाने वाले बयान पर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। वारकरी भक्त खुद इसका जवाब देंगे। जानकारी के अनुसार, वारकरी संप्रदाय के लोग पांडुरंग की पूजा करते हैं और हिंसा नहीं करते। वे शाकाहारी भोजन करते हैं।

मेरा मांसाहारी भोजन मेरे पांडुरंग को स्वीकार्य है – सुप्रिया

सुप्रिया ने कहा कि मुझे नकारात्मक बातें करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं रामकृष्ण हरि में विश्वास करती हूँ। मैं भगवान पांडुरंग में विश्वास करती हूँ। मैं गले में तुलसी की माला नहीं पहनती क्योंकि मैं कभी-कभी मांसाहारी भोजन करती हूँ और उनकी तरह झूठ नहीं बोलती और मेरा मांसाहारी भोजन मेरे पांडुरंग को स्वीकार्य है, तो आपको क्या समस्या है?

उन्होंने आगे कहा कि मेरे माता-पिता खाते हैं, मेरे ससुराल वाले खाते हैं और वे अपने पैसों से खाते हैं। हम किसी से उधार नहीं खाते। जो हमारा है। वह खुलेआम और खुलेआम किया जाता है। हम खाते हैं, तो खाते हैं। एक बार मैंने कहीं नॉन-वेज खाया और उसी पर चर्चा शुरू हो गई। क्या मैंने नॉन-वेज खाकर कोई पाप किया है? अगर मैं नॉन-वेज खाता हूँ, तो खुलेआम खाता हूँ और इसीलिए गले में तुलसी की माला नहीं पहनता।

सनातन धर्म पर निशाना साधना ठीक नहीं – नितेश राणे

भाजपा नेता नितेश राणे ने भी सुप्रिया सुले के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राणे ने कहा कि अगर सुप्रिया ताई को कुछ कहना ही है, तो सिर्फ़ हिंदू धर्म के बारे में ही क्यों? क्या उनमें किसी और धर्म के त्योहारों के बारे में ऐसा बयान देने की हिम्मत है? केवल हिंदू धर्म और हमारे देवी-देवताओं को ही क्यों टारगेट जाता है? अगर वह किसी और धर्म के बारे में कुछ कहेंगी, तो उन्हें समझ आएगा कि ऐसे बयानों के क्या परिणाम हो सकते हैं। सनातन धर्म पर बार-बार निशाना साधना कतई सही नहीं है।

