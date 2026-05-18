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सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बहाली को रखा बरकरार, नाबालिग घरेलू सहायिका से शारीरिक दुर्व्यवहार करने का लगा था आरोप

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोप में बर्खास्त किए गए सिविल जज की बहाली को बरकरार रखा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 18, 2026 4:11:24 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बहाली को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बहाली को रखा बरकरार


Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोप में बर्खास्त किए गए सिविल जज की बहाली को बरकरार रखा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल जज पर नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस तरह की कार्यवाही स्वतः शुरू करने का कोई अधिकार नहीं.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संवैधानिक रूप से अमान्य है.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा गठित समिति द्वारा इसे अधिकृत न किया गया हो. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत प्राप्त शक्ति हाईकोर्ट को सामूहिक रूप से अनुशासनात्मक नियंत्रण प्रदान करती है, जिसमें अनिवार्य रूप से चीफ जस्टिस और उनके सहयोगी जज शामिल होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अधिकार के बिना शुरू की गई कार्यवाही में क्षेत्राधिकार संबंधी वह दोष निहित है, जो मामले की जड़ तक जाता है.

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क्या था पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) दीपाली शर्मा से जुड़ा है. उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने घर पर 17 वर्षीय लड़की को घरेलू सहायिका के रूप में रखा और उसके साथ शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार किया. इसी शिकायत के आधार पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.

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Tags: Supreme Court
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