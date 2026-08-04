सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! साइबर फ्रॉड पीड़ितों को जल्द मिलेगा पैसा? बैंकों और राज्यों के लिए जारी किए अहम निर्देश

Supreme Court on Digital Arrest Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए. कोर्ट ने RBI से साइबर क्राइम से जुड़े बैंक अकाउंट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने और सर्कुलेट करने को कहा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीड़ितों के लिए शिकायत सुलझाने और पैसे वसूलने के तरीकों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने केंद्र द्वारा बनाई गई एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी से बैंकों और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने और पीड़ितों को ठगे गए पैसे वापस दिलाने में मदद करने के तरीकों पर सलाह करने को भी कहा. बेंच एक सू मोटो मामले, ‘इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स’ की सुनवाई कर रही थी.

साइबर फ्रॉड, म्यूल अकाउंट पर RBI का SOP

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक अकाउंट, जिसमें म्यूल अकाउंट भी शामिल हैं, से निपटने के लिए एक SOP तैयार करने और सर्कुलेट करने का निर्देश दिया. RBI से यह भी कहा गया है कि वह SOP की कॉपी सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दे, ताकि गाइडलाइंस पूरी ज्यूडिशियरी में उपलब्ध कराई जा सकें.

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को शिकायत, पैसे की रिकवरी पर कार्रवाई करने को कहा गया

कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे साइबर-इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड के पीड़ितों के लिए बनाए गए शिकायत निवारण और पैसे वापस दिलाने वाले मॉड्यूल को तेज़ी से अपनाएं और चालू करें.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा गया कि वे इन शिकायत निवारण और पैसे वापस दिलाने वाले तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाएं, ताकि नागरिकों को पता चले कि धोखाधड़ी के बाद उन्हें कहां और कैसे मदद लेनी है. सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे कोर्ट को शिकायत निवारण और पैसे वापस दिलाने वाले मॉड्यूल के बारे में बताएं, ताकि पीड़ितों को उनके लिए उपलब्ध उपायों के बारे में पता चल सके.

स्टेट-वाइज़, बैंक-वाइज़ फ्रॉड डेटा मांगा गया

साइबर फ्रॉड की शिकायतों को संभालने में ज़्यादा जवाबदेही की मांग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से साइबर फ्रॉड रिड्रेसल सिस्टम के तहत रजिस्टर और निपटाई गई शिकायतों की स्टेट-वाइज़ और बैंक-वाइज़ डिटेल्स देने वाली एक रिपोर्ट जमा करने को कहा. इस डेटा से यह साफ़ तस्वीर मिलने की उम्मीद है कि राज्यों और बैंकिंग संस्थानों में शिकायतों को कैसे हैंडल किया जा रहा है.

फ़्रोज़ किए गए बैंक अकाउंट्स का तेज़ी से निपटारा

बेंच ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे साइबर फ्रॉड की जांच से जुड़े मामलों में बैंक अकाउंट्स को फ़्रीज़ करने से जुड़े मामलों का तेज़ी से निपटारा पक्का करने के लिए कदम उठाएं. यह निर्देश साइबर-इनेबल्ड फ़ाइनेंशियल क्राइम्स पर कार्रवाई को तेज़ और ज़्यादा असरदार बनाने की बड़ी कोशिशों के बीच आया है, खासकर तब जब पैसा पहले ही बैंकिंग चैनलों से गुज़र चुका हो.

पैनल ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम पर बैंकों से सलाह लेगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बनाई इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी से यह भी कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के तरीकों पर बैंकों और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से सलाह करे. कमेटी से यह भी कहा गया है कि वह पीड़ितों से ठगे गए पैसे की रिकवरी को आसान बनाने के तरीके तलाशे. ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव के एक हफ़्ते बाद आए हैं जिसमें उसने केंद्र को क्रिमिनल लॉ में डिजिटल अरेस्ट को फॉर्मल तरीके से डिफाइन करने और इसे एक अलग अपराध मानने पर विचार करने को कहा था, जिसके लिए कड़ी सज़ा हो.

नए निर्देशों में रेगुलेटर, बैंकों, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, राज्य अथॉरिटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और ज्यूडिशियरी को डिजिटल फ्रॉड से निपटने और पीड़ितों के खोए हुए पैसे की रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए एक ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की गई है.