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Supreme Court: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो हिस्सों में बंटा, किस मुद्दे पर हुई मतभेद?

Supreme Court Split Verdict: SC ने आज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बंटा हुआ फैसला सुनाया.

By: Shristi S | Published: September 23, 2026 3:22:10 PM IST

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो हिस्सों में बंटा
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो हिस्सों में बंटा


Supreme Court Split Verdict: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बुधवार 23 सितंबर 2026 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बंटा हुआ फैसला सुनाया. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजने की याचिका खारिज कर दी, जबकि जस्टिस एस.सी. शर्मा ने असहमति जताई और मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजने का समर्थन किया.

यह बंटा हुआ फैसला- जस्टिस दीपांकर दत्ता

फैसला सुनाते हुए, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह बंटा हुआ फैसला था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मुद्दे पर बंटी हुई थी. जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिकाओं पर पांच दिनों से ज़्यादा समय तक सुनवाई हो चुकी थी, और इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी के हित में, कोर्ट के लिए एक राय होना बेहतर होता।

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जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, हालांकि उन्होंने माना कि बेंच अलग-अलग नतीजों पर पहुंची थीं, उन्हें और ज़्यादा डिटेल में राय लिखने की ज़रूरत थी. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार लोगों के बजाय कानूनों से चलती है, और जो लोग सत्ता का इस्तेमाल करते हैं वे भी कानून से बंधे होते हैं.

कोर्ट के नतीजों का असर मौजूदा मामले से कहीं ज़्यादा- जस्टिस दत्ता 

जस्टिस दत्ता ने कहा कि किसी ज्यूडिशियल राय की अहमियत को सिर्फ़ मौजूदा विवाद के संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के नतीजों का असर मौजूदा मामले से कहीं ज़्यादा हो सकता है. खास तौर पर, जजों की नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि एक आम गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है.

उनके मुताबिक, यह दावा कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, एक मिथक है. इस दावे को कुछ खास स्वार्थों और मकसदों से बढ़ावा दिया गया है, जिसमें अक्सर भारत में जजों की नियुक्ति से जुड़े विवादित फैसलों का हवाला दिया जाता है.

PIL में क्या कहा गया था?

PIL यानी जनहित याचिका में कहा गया है कि चीफ जस्टिस को पैनल से बाहर रखने से नियुक्ति प्रक्रिया की आज़ादी कमज़ोर होती है. इस कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) समेत कई पिटीशनर्स ने चुनौती दी है.

कानून क्या है?

यह कानून, जो दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के कुछ ही महीनों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के चीफ जस्टिस (CJI) की एक कमेटी करेगी.

Tags: Supreme Court
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