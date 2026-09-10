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आदेश का उल्लंघन कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट को जमकर लगाई फटकार, एक छात्र को जारी किया था नोटिस

Supreme Court: ग्रेटर नोएडा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने लॉ के एक छात्र को नोटिस जारी किया था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आदेश का उल्लंघन कैसे किया?

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 3:30:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार


Supreme Court: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने वाले एक लॉ स्टूडेंट को नोटिस भेजा था. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जमकर फटकार लगाई है. हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि स्थानीय प्रशासन ने नोटिस वापस ले लिया था, फिर भी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मुद्दे को गंभीर माना.

कोर्ट ने इस मामले में सवाल किया कि कोई अधिकारी 1 सितंबर के उस देशव्यापी आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता है, जिसमें छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर साफ रोक लगाई गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया. इस पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह ऐसा नोटिस जारी करे? हमने साफ निर्देश दिया था कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए. देश का कोई भी मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता.

लॉ के छात्र को जारी किया था नोटिस

एडवोकेट भट्टाचार्य ने कोर्ट में दलील दी कि ग्रेटर नोएडा के मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लॉ के दूसरे साल के छात्र अक्षत त्रिपाठी को नोटिस जारी किया था. भले ही बाद में नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन यह छात्रों के मन में डर पैदा करने की कोशिश थी. उन्होंने इस कार्रवाई को कोर्ट की अवमानना ​​(Contempt of Court) का स्पष्ट मामला बताया.

यह भी पढ़ें – Rajpal Yadav: राजपाल यादव के पास सिर्फ कल तक का वक्त! राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखी शर्त?

नोटिस वापस लेने के बावजूद विवाद क्यों बना रहा?

ऐसे में सवाल यह उठता है कि छात्र को नोटिस जारी करने पर विवाद क्यों हुआ? दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश जारी किया था. इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने लॉ के एक स्टूडेंट को नोटिस जारी किया था. जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की.

अब सवाल यह उठता है कि जब नोटिस वापस ले लिया गया तो फिर याचिका क्यों दायर की गई. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि जब नोटिस पहले बी वापस लिया जा चुका है तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई बाकी है. इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अवमानना ​​का अपराध एक बार हो जाने के बाद केवल नोटिस वापस लेने से खत्म नहीं हो जाता. यह देश की सर्वोच्च अदालत की गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसके जवाब में सीजेआई ने वकील को निर्देश दिया कि वे एक औपचारिक याचिका के माध्यम से नोटिस को रिकॉर्ड पर लाएं, जिसके आधार पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.

ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जारी किया था नोटिस

ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट III ने शांति भंग की आशंका के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/135 (पूर्व में CRPC धारा 107/116) के तहत छात्र अक्षत त्रिपाठी को नोटिस जारी किया था. पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि छात्र यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों को सरकार-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा था और उन्हें सीजेपी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कह रहा था. इन आरोपों के आधार पर 4 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक आदेश को देखते हुए अब पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सवाल उठ खड़े हुए हैं.

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Tags: Supreme Court
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