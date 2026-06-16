SC-ST के लिए इनकम टैक्स में क्रीमी लेयर की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से किया इन्कार, जानें – क्या-क्या कहा?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के लिए इनकम टैक्स में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने की मांग पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर विधायी नीति का मामला है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते. इसके अलावा, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी पर शक किया जाए.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संसदीय याचिका समिति के पास जाने की छूट दी. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए इनकम टैक्स में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने तर्क दिया कि जो लोग आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, उन्हें भी आरक्षण और अन्य विशेष लाभ मिलते रहना समानता के सिद्धांत के खिलाफ है.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अदिवासी समुदायों के जो लगो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, वे बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान चलाते हैं और करोड़ों कमाते हैं. फिर भी उन्हें कई लाभ मिलते हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह मामाल संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 19 और 27 की व्याख्या से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई आदिवासियों के पास 500-1000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, कॉलेज और कोल्ड स्टोरेज हैं, फिर भी ऐसे लोगों को टैक्स में छूट दी जा रही है.

जिसको लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि हम चाहते हैं कि इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम लागू हो. गरीब आदिवासियों को छूट मिलनी चाहिए. लेकिन जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं और किसी भी आदिवासी परंपरा का पालन नहीं करते, उन्हें आदिवासी होने के नाते टैक्स में छूट देना अनुच्छेद 27 का पूरी तरह से उल्लंघन है.

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सीजेआई सूर्यकांत ने क्या जवाब दिया?

याचिकाकर्ता की मांग पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी प्रावधान का गलता इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों पर शक किया जाए. मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहालकि यह मूल रूप से विधायी नीति का मामला है. उन्होंने संकेत दिया कि संसद और उससे जुड़ी समितियां ही कानून बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए सही मंच हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चुने गए प्रतिनिधि इस मुद्दे से वाकिफ होंगे. संसद में समितियां होती हैं, जहां कोई भी नागरिक कानून बनाने या कानून में सुधार के लिए अपनी बात रख सकता है. मुझे यकीन है कि वे इस पर विचार करेंगे.

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