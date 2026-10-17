बच्चों को इंटरनेट तक पहुंच का मौलिक अधिकार है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

‘इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं. चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो.’ सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी कि सुरक्षा के नाम पर बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने से उनकी स्वतंत्रता और निजता (प्राइवेसी) प्रभावित हो सकती है. साथ ही, इससे ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करने पर उनके लिए मदद मांगने का रास्ता भी बंद हो सकता है. बेंच ने जानबूझकर पूरी तरह से रोक लगाने (ब्लैंकेट बैन) का समर्थन नहीं किया. उनका तर्क था कि बच्चों की सुरक्षा का मतलब उन्हें उस माध्यम से पूरी तरह दूर कर देना नहीं हो सकता, जो आज शिक्षा, जानकारी और सामाजिक भागीदारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी चंद्रन की बेंच ने 15 अक्टूबर के अपने एक आदेश में कहा कि हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं. हमारे बच्चों को ये दोनों अधिकार मिलने चाहिए. कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलता है, जिसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली ‘वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जताई गई चिंता

कोर्ट इंटरनेट से बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) का पता लगाने और उसे हटाने के उपायों पर विचार कर रहा था. इसी दौरान, सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच को सीमित करने को लेकर चल रही अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी सामने आया.

कोर्ट ने माना लोगों चिंताए जायज

सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक (ब्लैंकेट बैन) लगाने से इन्कार किया. बेंच ने माना कि ऐसे प्रस्तावों के पीछे कुछ जायज चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से रोक लगाने का समर्थन नहीं किया. उनका तर्क था कि बच्चों की सुरक्षा का मतलब उन्हें उस माध्यम से पूरी तरह दूर कर देना नहीं हो सकता, जो आज शिक्षा, जानकारी और सामाजिक भागीदारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है.

बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लोग चिंतित

कोर्ट की ये टिप्पणियां ऐसे समय में काफी अहम हो जाती हैं, जब सरकारों से यह मांग की जा रही है कि वे बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करें,जैसे कि इसके लिए न्यूनतम उम्र की शर्त तय करना. पीठ ने माना कि इस तरह की पाबंदियों का असर संदिग्ध तो है ही, साथ ही ये उलटे नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनसे बच्चे कम नियंत्रित और संभवतः अधिक खतरनाक ऑनलाइन जगहों की ओर जा सकते हैं.