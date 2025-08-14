Stray Dogs Case: ‘मामला अभी खत्म नहीं…’ आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ऐसी बात, मुंह ताकते रह गए डॉग लवर्स

Stray Dogs Issue: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का फ़ैसला सुनाया था। इस पर बहस शुरू हो गई थी। कई लोग इसके पक्ष में और कई लोग इसके विरोध में खड़े हुए थे। इसके बाद, अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर से विचार किया गया। आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले में पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सॉलिसिटर जनरल ने मामले को लेकर कही ये बात

सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इसके बारे में बोलते हैं और दूसरे जो आवारा कुत्तों से परेशान हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चे मर रहे हैं। दूसरा विकल्प अनिवार्य है। मैं एक पशु प्रेमी हूँ, यह ठीक है, लेकिन आँकड़े देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रेबीज़ और कुत्तों के काटने के आँकड़े देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जानवरों से कोई नफ़रत नहीं करता। लेकिन, उन्हें सभी घरों में नहीं रखा जा सकता। बच्चे बाहर खेलते हैं और कुत्ते उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। वीडियो इसका सबूत है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ज़्यादातर लोग पीड़ित या परेशान हैं।

37 लाख मामले दर्ज

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बच्चे मर रहे हैं। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, भले ही आप उन्हें टीका लगा दें। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा पेश किया जिसमें कहा गया था कि 2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले दर्ज किए गए। उसी साल रेबीज से 305 मौतें हुईं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मॉडल के मुताबिक, यह संख्या कहीं ज़्यादा है। जानवरों से कोई नफरत नहीं करता। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि बच्चे खुले में खेलने नहीं जा पा रहे हैं। कोर्ट को इसका हल निकालना होगा।

कपिल सिब्बल ने क्या कहा ?

कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना नोटिस के स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा आदेश उचित नहीं है। उनको छोड़ा नहीं जाए, यह कैसा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने आदेश पढ़ा है। सिब्बल ने कहा हाँ। सिब्बल ने कहा कि रोक लगाने का आदेश दीजिए। फिर आगे सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से कुत्तों को हटाने का आदेश है। आश्रय स्थल बनाने और दो महीने में रिपोर्ट देने का आदेश है।

सिब्बल ने कहा कि कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आश्रय स्थल नहीं हैं और अगर हैं भी, तो बहुत कम, जहाँ जगह की कमी के कारण वे और खतरनाक हो जाएँगे। इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। सिब्बल ने आगे कहा, “मैं प्रोजेक्ट काउंडनेस से हूँ। अनिवार्यता एक उपाय है, लेकिन इसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए।” सिंघवी ने कहा कि जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उतना बुनियादी ढांचा नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि श्री मेहता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और संसद में दिए गए जवाब में यह स्पष्ट है कि लोगों की मौत रेबीज से नहीं हुई है। कुत्तों का काटना खतरनाक है, लेकिन स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितनी आशंका थी। सिंघवी ने कहा कि नियमों की अनदेखी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हो रहा है। हम इसके हर पहलू पर सुनवाई करेंगे। हम अभी अंतरिम आदेश पारित करेंगे। वकील अमन लेखी, कॉलिन गोंसाल्वेस और अन्य ने आवारा कुत्तों पर जारी हालिया आदेश का विरोध किया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि दिल्ली सरकार और अन्य ने पहले हलफनामे में कहा है कि नियमों का पालन किया जा रहा है। एक महिला वकील ने कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी आवारा कुत्तों से परेशान हैं। सरकार या तो नियमों को सही तरीके से लागू करे या उन्हें हटा दे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि नियमों के पालन पर आपका क्या रुख है। जस्टिस नाथ ने कहा कि आपका क्या कहना है? नगर निगम की निष्क्रियता के कारण ऐसा हो रहा है। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? जस्टिस नाथ ने कहा कि हम अभी आदेश नहीं देंगे। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें यहाँ ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ हस्तक्षेप दर्ज कराने आए हर व्यक्ति को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।