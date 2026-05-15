बाहर बयान, अंदर बहस नहीं, छोटे-मोटे नेता गैर-जिम्मेदाराना… सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को लगाई फटकार

SC on Shiv Sena Symbol Dispute: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे गुट को गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी की कड़ी आलोचना की और साथ में ऐसी टिप्पणी करने से बचने की चेतावनी भी दी है. दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति CJI सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष आया मामला शिवसेना और शिवसेना (UBT) गुटों के बीच ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित था.

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये छोटे-मोटे नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? और आगे कहा, हम चेतावनी देते हैं अपने शब्दों का चुनाव करते समय सावधान रहें.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वकील को संबोधित करते हुए, CJI ने कहा कि पीठ के समक्ष मौजूद पक्षों ने खुद ही इस मामले में सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था; फिर भी, बाद में ऐसे बयान जारी किए जा रहे थे जिनमें आरोप लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला देने में विफल रहा है.

CJI ने टिप्पणी की कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे यह लगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला देने से इनकार कर रहा है, और हम सभी को जवाबदेह ठहराना चाहते हैं. हम चेतावनी देते हैं अपने शब्दों का चुनाव करते समय सावधानी बरतें. मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो ऐसे आचरण को बर्दाश्त करे. यहां, आप बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते; जबकि बाहर, आप बयान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

उद्धव ठाकरे गुट के वकील ने क्या कहा?

उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि जब भी कोर्ट सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख तय करेगा, वे अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार रहेंगे. CJI ने पलटवार करते हुए कहा कि तो फिर आज ही अपनी दलीलें शुरू करें, और आगे सवाल किया, जब भी मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होता है, तो आप तारीख तय करने का अनुरोध करते हैं… ये छोटे-मोटे नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं?

कामत ने स्पष्ट किया कि आज यह मामला विशेष रूप से ‘निर्देशों’ (प्रक्रियात्मक निर्देशों) के लिए सूचीबद्ध किया गया था. CJI ने जवाब दिया कि हम दोनों पक्षों से सहयोग की उम्मीद करते हैं… कामत ने सुझाव दिया कि जब भी कोर्ट के पास कुछ घंटे उपलब्ध हों, तो इस मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जिससे दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का अवसर मिल सके. बातचीत समाप्त करते हुए, CJI ने कहा कि आप अगली निर्धारित तारीख पर अपनी दलीलें शुरू कर सकते हैं; इस बीच, दूसरा पक्ष भी कार्यवाही में शामिल हो सकता है. अब, यह सिर्फ़ जुलाई में होगा.

गैर-ज़िम्मेदाराना बयान दिए जा रहे- CJI

कामत ने कहा कि उन्हें इस मामले पर बहस शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है, और बताया कि वह तीन साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं; उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोर्ट कोई तारीख तय करेगा, वह अपनी दलीलें पेश करेंगे. CJI ने कहा, हम एक तारीख तय करेंगे. हमारी एकमात्र चिंता उन देरी से जुड़ी है जो अब तक सुनवाई के किसी भी चरण में हुई हो सकती हैं. गैर-ज़िम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं. यह कोई मामूली मामला नहीं है.

एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने क्या कहा?

एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मैं इस बात का संज्ञान लेता हूं. हमारी तरफ़ से ऐसा कोई बर्ताव नहीं हुआ है. फिर भी किसी भी पक्ष को ऐसे काम नहीं करने चाहिए. हम कोर्ट पर पड़ रहे दबावों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं. ऐसा बर्ताव (ये बयान) पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

CJI ने कहा कि हम शाम 4:00 बजे तक बैठते हैं. अगर किसी को यह लगता है कि हम सिर्फ़ खाली बैठे हैं, तो हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं. रोहतगी ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी सोच तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, और कहा कि वकील होने के नाते, हम किसी भी तरफ़ से ऐसे बयानों का कभी समर्थन नहीं करेंगे. बेंच ने इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई के लिए तय की है.