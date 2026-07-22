‘हमारे पास टाइम नहीं, समय बर्बाद मत करो’ CJI ने किया ‘छात्रों’ की याचिका सुनने से इन्कार

NEET पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर छात्र-छात्राएं नजर आए. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने CJP छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार किया. इसके साथ ही CJI सूर्य कांत ने वकील से कहा- ‘हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें.’

स्वतः संज्ञान (suo motu) लेने की मांग करते हुए एक वकील ने कहा कि यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा हजारों छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा है। ये छात्र कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा बुलाए गए चलो संसद विरोध प्रदर्शन के तहत संसद की ओर मार्च कर रहे थे. वे कथित परीक्षा पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

प्रदर्शनकारियों को दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती के आरोपों वाली याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने और उसे तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया. देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे वीडियो जमा करके अदालत का समय बर्बाद न करें और इसके बजाय कानून के तहत उचित रास्ता अपनाएं.

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने पर CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला उठाया गया. CJI ने वकील से कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें. वकील ने यह तर्क देकर अदालत को मनाने की कोशिश की कि विरोध प्रदर्शन लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केंद्रित थे, जिनमें NEET परीक्षा का आयोजन और NTA में सुधार शामिल थे. उनकी बात बीच में ही काटते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने जवाब दिया- बहुत-बहुत धन्यवाद.

जब वकील ने उन वीडियो का जिक्र किया जिनमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को निहत्थे प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया था और ऐसे वीडियो जमा करने की पेशकश की, तो CJI ने उस पेशकश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया.

बेंच ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है. साथ ही उन्होंने मामले को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इन्कार करने के एक दिन बाद आया है.

20 जुलाई को छात्रों ने किया था प्रदर्शन

यहां पर बता दें कि यह घटनाक्रम 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के बाद हुआ, जिसे CJP ने जंतर-मंतर पर 3 सप्ताह से ज़्यादा समय तक चली भूख हड़ताल के बाद आयोजित किया था. संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च किया. वे कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रधान के इस्तीफ़े, इस मुद्दे से जुड़ी छात्रों की आत्महत्याओं के लिए जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे.

20 जुलाई को लाठीचार्ज किया था दिल्ली पुलिस ने

जब प्रदर्शनकारी सेंट्रल दिल्ली से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोक दिया. सोमवार दोपहर को लोगों के एक बड़े समूह ने बैरिकेड तोड़ दिए और संसद परिसर की ओर बढ़ने लगे. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा.