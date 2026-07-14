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सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को राहत, चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने से इनकार, पटना हाईकोर्ट से की अपील

लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. साथ ही पटना हाई कोर्ट से भी अपील कर दिया.

By: Deepika Pandey | Published: July 14, 2026 12:07:31 PM IST

लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव


Lalu Prasad Yadav Fodder Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही उनकी सजा पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर ये फैसला सुनाया है, जिसमें ईडी ने मांग की थी कि लालू यादव की जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस याचिका को खारिज करने के साथ ही पटना हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में सजा के खिलाफ दायर की गई अपील की जल्द सुनवाई की गई है. 

2018 में दोषी करार, 2021 में जमानत

बता दें कि लालू प्रसाद यादव और कुछ अन्य आरोपियों को साल 2018 में चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया गया था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. ये अपील पटना हाई कोर्ट में लंबित है. इस मामले की सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसके कारण 2021 में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी. कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी थी कि जब तक उनकी अपील पर फैसला नहीं आएगा, तब तक उनकी जमानत कायम रहेगी. 

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग की. हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय से चली आ रही जमानत में दखल देना गलत है. कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आता, तब तक उनकी जमानत को रद्द करना गलत है. वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वो लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर अपील की 6 महीने में सुनवाई खत्म कर लें. 

क्या है चारा घोटाला मामला?

चारा घोटाला मामला एक भ्रष्टाचार कांड है. इसमें लगभग बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसे निकाले गए थे. इसका घोटाला 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 900 करोड़ का था. हालांकि इसकी पक्की रकम के बारे में पता नहीं चल सका. इस मामले में लालू यादव जेल तक जा चुके हैं. उनके घर पर ईडी और सीबीआई का छापा तक पड़ चुका है. इस मामले में राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सबसे प्रमुख आरोपी थे.

ये भी पढ़ें: रेलवे में गंदगी की CAG रिपोर्ट ने खोली पोल, आनन-फानन में बोर्ड ने सभी जोन से जवाब किया तलब

Tags: home-hero-pos-6lalu prasad yadavSupreme Court
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