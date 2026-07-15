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लड़कियों से दुष्कर्म मामले में पटना हाईकोर्ट को अजब तर्क, सुप्रीम कोर्ट भड़का; लगाई फटकार

Patna High Court: पटना उच्च न्यायालय ने महिलाओं से दुष्कर्म मामले में अजीब तर्क दिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाई है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: July 15, 2026 4:23:44 PM IST

लड़कियों से दुष्कर्म मामाले में पटना हाईकोर्ट के अजीब तर्क पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट
लड़कियों से दुष्कर्म मामाले में पटना हाईकोर्ट के अजीब तर्क पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट


मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाई, जिसने यह माना था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना और उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह के फैसले सुनाए जाने से पहले गहन शोध की कमी पर चिंता व्यक्त की.

कब उठा ये मुद्दा?

वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने पीठ का ध्यान पटना उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की ओर दिलाया, जिसमें यह माना गया था कि किसी महिला की सलवार उतारने का प्रयास करना और उसके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनता है.

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यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग लड़की के शरीर को गलत तरीके से छूना, उसके पायजामे की डोरी खोलना और उसे नीचे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे फैसले सुनाने से पहले अधिक न्यायिक जांच की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि गहन शोध का अभाव है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं.’ पीठ ने संकेत दिया कि वह पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से संबंधित एक विस्तृत आदेश पारित करेगी. 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी. अदालत ने कहा कि देश की सभी अदालतें इन मामलों की सुनवाई के दौरान तय शब्दावली और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. साथ ही राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करते समय और आरोपपत्र दाखिल करते समय इन्हीं दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करे.

यह खबर भी पढ़ें: पहले बस से ले गया दूर, फिर नाबालिग लड़की संग की दरिंदगी; होटल में भी जाकर 5 दिनों तक की हैवानियत

Tags: patna high courtSupreme Court
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