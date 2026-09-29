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13 साल के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हो सकते हैं? आखिर अब क्या करेगी केंद्र सरकार

याचिका में सुरक्षा उपायों की ज़रूरत पर जोर दिया गया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नाबालिग ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर अकाउंट ना खोल सकें और न ही उन्हें चला सकें.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 1:29:15 PM IST

13 साल के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हो सकते हैं? आखिर अब क्या करेगी केंद्र सरकार
13 साल के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हो सकते हैं? आखिर अब क्या करेगी केंद्र सरकार


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को कहा कि जो सोशल मीडिया कंपनियां नाबालिगों को अकाउंट खोलने की इजाज़त देती हैं, उन्हें देश के कानून का पालन करना होगा.. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अपने कानूनी दायरे में रहते हुए इस स्थिति को ठीक करे, वरना कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया जाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) नाम की गैर-लाभकारी संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया.

बेंच ने कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म 12 से 13 साल के बच्चों को अकाउंट खोलने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? यह देश के कानून के खिलाफ है. इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे.. कोर्ट ‘इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट’ (भारतीय अनुबंध अधिनियम) का ज़िक्र कर रहा था, जिसके तहत किसी समझौते के लिए नाबालिग की सहमति को उस समझौते के अस्तित्व में आने के समय से ही शून्य (अमान्य) माना जाता है.

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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ तो करना ही होगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, तो माता-पिता सहमति दे सकते हैं क्योंकि ऐसे कई एजुकेशनल ऐप्स हैं जिनमें यूज़र की सहमति की ज़रूरत होती है.

18 साल की शर्त लागू

बेंच ने केंद्र से कहा कि भारत सरकार से हमारी यह गुज़ारिश है. आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत कुछ निर्देश जारी करें ताकि ये इंटरमीडियरीज़ अपने सॉफ़्टवेयर को भारतीय कानूनों के मुताबिक बना सकें. ज़रूरी कानूनी ढांचे के भीतर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए केंद्र को समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि मेंबरशिप के लिए उन्हें कम से कम 18 साल की उम्र की शर्त लागू करनी चाहिए वरना हमें इंटरमीडियरीज़ के खिलाफ निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

सीनियर वकील एचएस फूलका की दलील वाली याचिका में बताया गया कि बच्चों को ऐसे माहौल में रखने से कई अनजाने जोखिम हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, तस्करी, व्यवहार की प्रोफ़ाइलिंग, पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल, साइबर बुलिंग, उम्र के हिसाब से गलत कंटेंट देखना और अन्य नुकसान जो उनकी सुरक्षा, गरिमा, विकास और भलाई पर असर डालते हैं.

कानून आधार भी मिले

तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ़ गाइडलाइन्स जारी करना काफी नहीं होगा क्योंकि उन्हें कानूनी आधार भी मिलना चाहिए, और उन्होंने इस मुद्दे पर वापस आने के लिए कोर्ट से समय मांगा. 10 सितंबर को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि भारत में कुछ सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है. हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ फ़ायरवॉल ज़रूरी हैं. याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट खोलने के लिए बच्चों को सर्विस की शर्तें, यूज़र एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह स्वीकार करनी पड़ती हैं और इसकी इजाज़त तब नहीं दी जा सकती जब देश का कानून 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है.

याचिका में कहा गया है कि DPDP एक्ट, 2023 बच्चों की खास संवेदनशीलता को मानता है और बच्चे के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की वेरिफ़िएबल सहमति ज़रूरी बनाता है. यहां तक कि 2021 के इंटरमीडियरी नियम भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की सेवाओं को एक्सेस करने और इस्तेमाल करने के लिए नाबालिग की कॉन्ट्रैक्चुअल क्षमता (अनुबंध करने की क्षमता) के बारे में कुछ नहीं कहते हैं.

केंद्र सरकार दे दखल

याचिका में दावा किया गया है कि कानूनी नियमों में इस कमी के कारण किसी बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने या बनाए रखने से रोका नहीं जा सकता है, इसलिए केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और बच्चों द्वारा खोले गए ऐसे सभी अकाउंट को अमान्य घोषित करना चाहिए. इसमें कोर्ट से यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि जब तक 2021 के नियमों के तहत इस संबंध में ज़रूरी गाइडलाइंस नहीं बन जातीं, तब तक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को 18 साल से कम उम्र के नाबालिग को अकाउंट खोलने की अनुमति देने से रोका जाना चाहिए.

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