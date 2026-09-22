Supreme Court Vande Mataram: वंदे मातरम न गाने पर नहीं होगी… सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा सवाल, केंद्र से मांगा जवाब

Supreme Court Vande Mataram Hearing: ‘वंदे मातरम’ को लेकर देश में चल रही बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. आज यानी मंगलवार 22 सितंबर 2026 को कोर्ट ने उस अहम सवाल पर विचार करने की बात कही कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक आस्था या अंतरात्मा की वजह से राष्ट्रगीत गाने से इनकार करता है, तो क्या उसे आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 के बिजो इमैनुएल फैसले में तय सिद्धांत इस मामले में प्रासंगिक रहेंगे.

टीएम कृष्णा की याचिका पर सुनवाई

यह मामला कर्नाटक संगतीकार और गायक टीएम कृष्णा की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन से संबंधित केंद्र के निर्देशों और 2026 में किए गए कानून संशोधन को चुनौती दी है. उनका तर्क है कि गीत के बाद के हिस्सों में हिंदू देवी-देवताओं का उल्लेख है और सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता धार्मिक स्वतंत्रता और सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के सवाल खड़े करती है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने यह तय करने से इनकार किया कि वंदे मातरम के कितने अंतरे आधिकारिक रूप से गाने जाने चाहिए. यानी दो अंतरे या पूरे 6 अंतरों का सवाल फिलहाल अदालत के सामने तय होने वाला मुद्दा नहीं है.

1986 का बिजो इमैनुएल केस क्यों अहम?

सुनवाई में 1986 के बिजो इमैनुउएल मामले का जिक्र खास तौर पर हुआ. उस मामले में तीन छात्रों ने अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े रहे. सुप्रीम कोर्ट ने तब उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया था. मौजूदा मामले में इसी सिद्धांत की प्रासंगिकता पर विचार किया जा रहा है किसी राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना और उसे गाने के लिए मजबूर किया जाना, दोनों अलग-अलग कानूनी सवाल हो सकते हैं.

2026 में बदला था कानून

जुलाई 2026 में संसद ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act 2026 पारित किया था. इसके जरिए वंदे मातरम को भी उस कानूनी सुरक्षा के दायर में लाया गया, जो पहले राष्ट्रगान को हासिल थी. कानून के तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन को रोकना या उसे गाने वाली सभा में व्यवधान डालना अपराध है. इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून का प्रावधान मुख्य तौर से जानबूझकर गायन रोकने या सभा में बाधा डालने से जुड़ा है. सिर्फ वंदे मातरम नहीं गाने पर कोई आपराधिक सजा का सवाल ही अब सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सुनवाई का अहम हिस्सा है.

लाल किले से पहली बार गूंजा पूरा वंदे मातरम

2026 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से इसका गायन कराया गया. केंद्र सरकार ने इससे जुड़े प्रोटोकॉल में वंदे मातरम और जन गण मन के क्रम को भी निर्धारित किया है. अब सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई में यह साफ होना बाकि है कि धार्मिक या अंतरात्मा से जुड़ी आपत्ति रखने वाले व्यक्ति पर इस कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं.