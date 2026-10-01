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Supreme Court Traffic Fine Rule: ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नहीं भरा जुर्माना तो खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कार्रवाई करो

Supreme Court Traffic Fine Rule: कई बार नियम तोड़ने के मामलों को लेकर अधिकारियों से कहा गया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल को सस्पेंड करें और मौजूदा लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए कदम उठाएं.

By: JP Yadav | Last Updated: October 1, 2026 6:50:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान पर क्या कहा?


Supreme Court Traffic Fine Rule: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया कि वो उन गाड़ियों के लिए ऑनलाइन और अन्य गाड़ी-संबंधी सेवाओं को रोक दें जिन पर ट्रैफिक जुर्माना बकाया है. इन सेवाओं में रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल, फिटनेस और पॉल्यूशन-अंडर-कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) जारी करना, मालिकाना हक का ट्रांसफर और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी शामिल है. यह कदम सड़क सुरक्षा कानूनों के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पालन को और असरदार बनाने की देशव्यापी कोशिश का हिस्सा है.

बेंच ने कहा कि सिर्फ़ हज़ारों या लाखों ई-चालान जारी करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, जब तक कि अधिकारी जुर्माना वसूल न कर लें. जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जिन गाड़ियों पर ई-चालान बकाया हैं, उन्हें सेंट्रल ‘परिवहन’ पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिससे उनकी बिक्री या ट्रांसफर रुक जाए. साथ ही, जब तक बकाया ट्रैफिक जुर्माना नहीं भरा जाता, किसी भी सेंटर को PUC सर्टिफिकेट जारी करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.  

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बेंच ने कहा कि सिर्फ़ हज़ारों या लाखों ई-चालान जारी करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, जब तक कि अधिकारी जुर्माना वसूल ना कर लें. कोर्ट को बताया गया कि कुछ समय में जारी किए गए ई-चालान के तहत लगभग 49,194.05 करोड़ रुपये बकाया थे, जिनमें से अब तक 26,175.05 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं. 

कोर्ट ने ज़ोर दिया कि अधिकारियों को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा. जुर्माना वगैरह की वसूली को असरदार ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उन गाड़ियों की ऑनलाइन सर्विस रोक दें जिन पर बकाया रकम है. अधिकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करने या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से रोकेंगे और मालिक का पता वगैरह अपडेट करने की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं करेंगे. अधिकारी फिटनेस सर्टिफिकेट भी तब तक नहीं देंगे जब तक कि ट्रैफिक का सारा बकाया जुर्माना पूरी तरह से चुका न दिया जाए और इसके अलावा संबंधित गाड़ी को ‘परिवहन पोर्टल’ पर ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए.

नियम तोड़ने पर DL होंगे सस्पेंड

कोर्ट ने एक से ज़्यादा बार नियम तोड़ने पर कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू होने से रोका जाएगा और जो ड्राइविंग लाइसेंस अभी चालू है, उसे सस्पेंड करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. आदेश में आगे कहा गया कि सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी सेंटर को PUC सर्टिफिकेट जारी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. यह आदेश 2012 के सड़क सुरक्षा मामले में आया है, जिसमें बेंच लगभग 14 सालों से मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के लागू होने की निगरानी कर रही है. जजों ने चिंता जताई कि अगर अधिकारी ज़मीनी स्तर पर निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहते हैं, तो वे सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को तुरंत लागू करें और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 136A और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 167A का पालन करें.

इन प्रावधानों के तहत स्पीड कैमरे, CCTV कैमरे और स्पीड गन जैसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एनफोर्समेंट ज़रूरी है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे ई-एनफोर्समेंट साइट्स की जानकारी दें और एनफोर्समेंट डिवाइस की खरीद, तैनाती और कैलिब्रेशन को अंतिम रूप दें, जबकि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को इसके लागू होने की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.

गाड़ियों की होगी रैंडम चेकिंग

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट सिर्फ़ ई-चालान जारी करने तक सीमित नहीं रह सकता. कोर्ट ने गाड़ियों की रैंडम चेकिंग का निर्देश दिया और कहा कि अगर किसी गाड़ी पर ऐसा ई-चालान पाया जाता है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो अधिकारियों को उसे ज़ब्त करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए. बेंच ने 2026 में लागू हुए संशोधित नियम 21(25) पर भी ध्यान दिया, जिसके तहत एक साल के अंदर मोटर वाहन अधिनियम या नियमों के तहत पांच या उससे ज़्यादा अपराध या उल्लंघन करना जनता के लिए परेशानी या खतरे का कारण माना जाता है. 

ज़मीनी स्तर पर अमल

बेंच की चिंता, खासकर दिल्ली में नियमों को लागू करने को लेकर साफ़ दिखी. बेंच ने पूछा कि क्या 15 सितंबर को दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है. इस पर एमिकस क्यूरी और सीनियर वकील गौरव अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 सितंबर को जानकारी देने के बावजूद, कोई जवाब नहीं मिला।

Tags: Supreme Court
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