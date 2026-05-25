ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सास गिरिबाला सिंह के इंटरव्यू पर लगाई लताड़; मीडिया से किया ये अनुरोध

Supreme Court on Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच कर रही है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है. इस प्रक्रिया का वह चरण अब पूरा हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को उनके इंटरव्यू के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस मामले को जिस तरह से संभाला गया है वह ठीक नहीं था.

मीडिया से किया ये अनुरोध

चीफ जस्टिस ने मीडिया से अनुरोध किया कि वो परिवार वालों के बयान के आधार पर मामले को तय न करें. किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय से पहले बयानबाजी करने से मना किया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले की जांच पहले से चल रही है. कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी तो दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें सामने रख सकते हैं. इसके अलावा, कोर्ट ने मीडिया से अपील की कि वे शोक संतप्त परिवार की निजता में दखल ने दें. उनकी तकलीफ को न बढ़ाएं, क्योंकि यह सचमुच एक बहुत ही दुखद घटना है.

यह भी पढ़ें – Twisha Sharma Funeral: ना पति ना बाप तो किसने किया ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार? देख नम हो गई हर आखें; वीडियो देख फट जाएगा…

सीजेआई ने क्या-क्या कहा?

हमें इस बात का खेद है कि इस मामले को जिस तरह से संभाला गया, वह ठीक नहीं था.

मीडिया से अनुरोध किया कि परिवार वालों के बयानों के आधार पर किसी नतीजे पर न पहुंचें.

जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जानी चाहिए.

ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मामले में न्यायपालिका दखल दे रही है.

आरोपियों का इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है.

हम पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाहते.

राज्य ने सीबीआई जांच की मांग की है.

हम खुद सीबीआई जांच के आदेश नहीं देना चाहते.

जरूरी है कि जल्द से जल्द से कदम उठाया जाए.

यह भी पढ़ें – Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा की बॉडी देख मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देख फट जाएगा कलेजा; वीडियो वायरल