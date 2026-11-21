Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर, 2026) को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें रक्त संबंधियों (खून के रिश्तेदारों या करीबी रिश्तेदारों) के बीच होने वाले विवाहों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की मांग की गई है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे विवाहों पर रोक लगाने का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि अदालत के. यहां पर रक्त संबंधियों के बीच विवाह (consanguineous marriage) का अर्थ है ऐसे दो व्यक्तियों के बीच विवाह जो आपस में ‘सेकेंड कजिन’ (second cousins) या उससे भी करीबी रिश्तेदार हों.

क्या है जेनेटिक नियम?

जेनेटिक नियमों के अनुसार, रक्त संबंधियों के बीच विवाह का मतलब है ऐसे दो व्यक्तियों का मिलन जो खून के रिश्ते से जुड़े हों. आमतौर पर ‘सेकेंड कजिन’ या उससे करीबी रिश्तेदार, जिनका ‘इनब्रीडिंग गुणांक’ (F) 0.0156 या उससे अधिक होता है.

कजिन से शादी पर क्या हो सकती हैं होने वाले बच्चों को समस्याएं

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब वो एक लॉ ग्रेजुएट (कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकीं) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में ‘फर्स्ट कजिन’ (first cousins) थे. याचिकाकर्ता को 40 प्रतिशत दृष्टि दोष, फोटोफोबिया (प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता) और ‘कोन डिस्ट्रोफी’ (आंखों से जुड़ी एक बीमारी) जैसी समस्याएं हैं. चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रक्त संबंधियों के बीच हुए विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं.

‘संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है’

छात्रा की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि हम इस सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या कोई उचित कानून लाया जा सकता है या फिर रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में व्यापक जन-जागरूकता फैलाई जा सकती है. याचिका में ‘हिंदू विवाह अधिनियम, 1955’ और ऐसे विवाहों को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों में संशोधन की मांग की गई थी. हालांकि, इस बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय है.

इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण (scientific temper) विकसित करने की बात कही गई है. केवल इसी सीमित उद्देश्य के लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं. बेंच ने कहा कि अदालतों ने सोच-समझकर दी गई सहमति (informed consent) के आधार पर शादी में अपनी पसंद चुनने की आज़ादी को मान्यता दी है.

अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी HIV+ व्यक्ति से शादी करना चाह सकता है. यह उसकी अपनी निजी पसंद है. अदालतें कोई आदेश जारी करके इसे नियंत्रित नहीं कर सकतीं. बस शर्त यह है कि शादी के लिए दी गई सहमति पूरी जानकारी के साथ दी गई होनी चाहिए.

याचिका क्या है

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील कादंबरी सिंह ने कहा कि उनकी याचिका का मकसद खून के रिश्तों (consanguineous marriages) में होने वाली शादियों पर पूरी तरह या तुरंत कानूनी रोक लगाना नहीं है. वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अच्छी तरह जानती हैं कि समाज में परंपराएं और रीति-रिवाज गहराई से रचे-बसे हैं वह यह नहीं चाहतीं कि ऐसी शादियां छिपकर या गैर-कानूनी तरीके से की जाएं, लेकिन इससे ‘पीढ़ियों के बीच समानता’ (inter-generational equity) का सवाल खड़ा होता है.

करीबी रिश्तेदारों में शादी से होती है बच्चे को दिक्कत

कादंबरी सिंह ने बताया कि अगर रीति-रिवाजों के नाम पर ऐसे करीबी रिश्तों में शादियों को मान्यता दी जाती है, तो इससे पैदा होने वाली संतानों के स्वास्थ्य के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है. याचिका में कहा गया है कि यह नुकसान कोई चुनाव नहीं है, बल्कि जन्म से ही थोपा गया एक बोझ है. सिर्फ इसलिए कि किसी खास समूह में कोई प्रथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य है. इसे इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता कि इससे कुछ लोगों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़े. संविधान के तहत ऐसा कोई तर्क नहीं है जो इसे जायज ठहरा सके.

दक्षिण के राज्यों में 28 प्रतिशत होती हैं ऐसी शादियां

दक्षिण के राज्यों में ऐसी शादियों का आंकड़ा 28 प्रतिशत तक है, इसलिए आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि शादी से पहले लोगों को यह बताया जा सके कि इससे होने वाले बच्चों को क्या स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं.

ऐसी शादी रोकने के लिए राष्ट्रीय ढांचा हो

याचिका में ऐसी शादियों को रोकने के लिए एक चरणबद्ध राष्ट्रीय ढांचा (national framework) बनाने की भी मांग की गई है. इस ढांचे में शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, ज्यादा मामले वाले इलाकों में स्वैच्छिक जेनेटिक स्क्रीनिंग, लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाना, आनुवंशिक विकारों को रोकने व काउंसलिंग के लिए जरूरी संस्थागत ढांचे को मजबूत करना शामिल है.