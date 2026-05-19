Home > देश > सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अहम आदेश दिए हैं. जिसमें पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 19, 2026 12:54:31 PM IST

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?


Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अहम सुनवाई करते हुए डॉग लवर्स की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में अधिकारियों को इंसानी जान को होने वाले खतरे को रोकने के लिए पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने (euthanasia) की इजाज़त दे दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण नियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक, कानूनी तौर पर मंज़ूर उपाय कर सकते हैं.

जिसमें ऐसे मामलों में कुत्तों को मारना भी शामिल है, जो लाइलाज बीमार हैं, पागल हैं, या साफ तौर पर खतरनाक/आक्रामक हैं, ताकि इंसानी जान और सुरक्षा को होने वाले खतरे को असरदार तरीके से खत्म किया जा सके.

You Might Be Interested In

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या निर्देश दिए?

  1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ABC (पशु जन्म नियंत्रण) ढांचे के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए निर्णायक और तालमेल वाले, समय-सीमा के अंदर कदम उठाने होंगे.
  2. हर ज़िले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला ABC केंद्र बनाना पक्का करें, जो ज़रूरी बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मचारियों, सर्जिकल सुविधाओं और सहायक लॉजिस्टिक्स से पूरी तरह लैस हो.
  3. हर ज़िले की आबादी के घनत्व और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए ABC केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाना चाहिए.
  4. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले के निर्देशों (सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के लिए) को बिना किसी देरी या ढील के, पूरी तरह से और सही भावना के साथ लागू करने के लिए सभी ज़रूरी उपाय करने होंगे.
  5. अधिकारियों को इस कोर्ट के निर्देशों का दायरा दूसरी सार्वजनिक जगहों तक बढ़ाने के बारे में फैसला लेना होगा, जहां लोगों की भारी आवाजाही होती है और जो सार्वजनिक उपयोग की हैं – जिनमें लोगों के इकट्ठा होने और आने-जाने की जगहें भी शामिल हैं – ताकि जनता के लिए एक सुरक्षित और महफूज़ माहौल पक्का करने की ज़रूरत को पूरा किया जा सके.
  6. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में एंटी-रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और कुत्ते के काटने के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करेंगे.
  7. NHAI, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं और अन्य जानवरों की मौजूदगी से निपटने के लिए एक व्यापक और समय-बद्ध तंत्र तैयार करेगा और उसे लागू करेगा.
  8. अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण नियमों और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार, कानूनी रूप से अनुमेय उपाय कर सकते हैं. इनमें ऐसे मामलों में इच्छामृत्यु (euthanasia) भी शामिल है जहां कुत्ते लाइलाज रूप से बीमार, रेबीज़ से पीड़ित, या स्पष्ट रूप से खतरनाक/आक्रामक हों, ताकि मानव जीवन और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जा सके.
  9. इस न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का दायित्व जिन संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है, उन्हें सद्भावना से किए गए कार्यों, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों और इस तथा अन्य न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में किए गए कार्यों के लिए उचित सुरक्षा का अधिकार होगा.
  10. लगातार अनुपालन और निगरानी के लिए हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए suo Motu (स्वतः संज्ञान लेते हुए) रिट याचिकाएं दर्ज करें, ताकि अनुपालन की निगरानी के लिए एक निरंतर mandamus (आदेश) बना रहे.

Tags: home-hero-pos-2Supreme Court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की दी इजाजत, यहां पढ़िए- आज की सुनवाई की 10 बड़ी बातें