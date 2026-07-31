Home > देश > 1994 में हुई शादी, 2009 से थे अलग… अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक का आखिरी फैसला

1994 में हुई शादी, 2009 से थे अलग… अब सुप्रीम कोर्ट करेगा उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक का आखिरी फैसला

Omar Abdullah Payal Divorce: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल को तलाक दे देगा. दोनों ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी पेंडिंग झगड़ों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं.

By: Shristi S | Published: July 31, 2026 5:05:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट करेगा उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक का आखिरी फैसला
सुप्रीम कोर्ट करेगा उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक का आखिरी फैसला


Omar Abdullah Payal Divorce Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल को तलाक दे देगा. दोनों ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी पेंडिंग झगड़ों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं.

यह बात अब्दुल्ला द्वारा दायर एक केस में सुप्रीम कोर्ट को बताई गई, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी तलाक की अर्जी खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तब से, इस झगड़े में बीच-बचाव की कई कोशिशें नाकाम रहीं.

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आपसी सहमति से तय तलाक की शर्तें कोर्ट में फाइल की गईं

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा हम समझौते के अनुसार एक आदेश पास करेंगे. उनके बीच के सभी केस भी वापस ले लिए जाएंगे. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि 22 जुलाई को, आपसी सहमति से तय तलाक की शर्तें कोर्ट में फाइल की गईं, जिसमें कोर्ट से एग्रीमेंट के हिसाब से शादी को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

तलाक की लड़ाई

अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 दिसंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके इस दावे पर सवाल उठाया गया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी पायल ने उन्हें छोड़ दिया है और तलाक का ऑर्डर पाने के लिए यह मानसिक क्रूरता है. हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में दिल्ली की एक कोर्ट के पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता का कोई आधार न बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था.

पहले, टॉप कोर्ट ने इशारा किया था कि अगर शादी पूरी तरह से टूट गई है और पति-पत्नी के बीच सुलह का कोई मौका नहीं है, तो वे संविधान के आर्टिकल 142 के तहत पार्टियों के बीच शादी को रद्द करने का निर्देश जारी कर सकते हैं. शादी सितंबर 1994 में हुई थी, लेकिन अनबन की वजह से दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं. तब से अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चे दिल्ली में हैं.

क्रूरता के आरोपों को अस्पष्ट पाया गया

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता के आरोपों को अस्पष्ट पाया और उमर की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने पत्नी की दलीलों को भी सही पाया, जिसमें उसने दावा किया था कि वह सुरक्षा चिंताओं और बच्चों की पढ़ाई के कारण कश्मीर में नहीं बसी, जो दिल्ली में स्कूल जा रहे थे. इन आधारों पर, 30 अगस्त, 2016 को ट्रायल कोर्ट ने भी क्रूरता के आधार पर उसे तलाक देने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले, हाई कोर्ट ने उमर को निर्देश दिया था कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी को उसके खर्चों के लिए हर महीने ₹1.5 लाख और दोनों बेटों की पढ़ाई के लिए ₹60,000 अंतरिम मेंटेनेंस दे. हालांकि, पत्नी ने अपना अंतरिम मेंटेनेंस बढ़ाने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक अलग आदेश पारित करके मना कर दिया था. इस आदेश को भी टॉप कोर्ट में अपील में शामिल किया गया था. पास होने वाले फ़ाइनल ऑर्डर में इस मुद्दे पर फ़ैसला होने की संभावना है.

Tags: omar abdullahSupreme Court
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