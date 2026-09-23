DM की सैलरी से कटने थे 5 लाख रुपये, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला; NSA हिरासत में अदालत ने उठाया बड़ा सवाल

Supreme Court NSA Detention Case: ऑनलाइन सुनवाई का ऑडियो कटने से शुरु हुई कार्यवाही और फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा एक अहम सवाल क्या NSA के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट पर डाली जा सकती है? आकृति चौधरी की हिरासत से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम की भूमिका पर यही महत्वपूर्ण सवाल उठाया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिरासत को गलत ठहराते हुए मेधा रूपम की सैलरी से 5 लाख रुपये काटकर आकृति चौधरी को मुआवजा देने का आदेश दिया था. अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला स्टूडेंट एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत से जुड़ा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की हिरासत रद्द कर दी थी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम की सैलरी से 5 लाख रुपये काटकर आकृति चौधरी को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या दलील थी?

मेधा रूपम की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि NSA के तहत डिटेंशन ऑर्डर सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर खुद से जारी नहीं किया गया था. उनके मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फैसला आने से पहले पांच स्टेप का प्रोसेस फॉलो किया गया था. इस प्रोसेस में कई कानूनी सेफगार्ड शामिल थे. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम मौजूद मटीरियल और पूरे प्रोसेस के आधार पर अपनी राय बनाना था. इस तरह, बचाव पक्ष ने दलील दी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसले के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंची. उनके मुताबिक, रिपोर्ट SHO, फिर DCP और फिर कमिश्नर समेत कई लेवल के अधिकारियों के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंची. उन्होंने यह भी कहा कि NSA एडवाइजरी बोर्ड ने भी NSA के तहत डिटेंशन के मामले की जांच की.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस पर विचार करते हुए सवाल किया कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे फैसला लेने के प्रोसेस से बाहर रखा जाना चाहिए, अगर इसमें कई अधिकारी और कई लेवल शामिल थे. कोर्ट ने कहा, हम उसे बाहर नहीं कर सकते. इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का NSA डिटेंशन देने का फैसला पूरी सरकारी प्रक्रिया के बाद लिया गया था, जिसमें कई अधिकारियों की रिपोर्ट और कानूनी जांच शामिल थी, तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस गलती के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

डिटेंशन को गलत पाते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी को मुआवजा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैलरी से ₹5 लाख काटने का आदेश दिया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और पूरे फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.