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तीसरी भाषा शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- 9वीं से नहीं छठी कक्षा से शुरू हो…

Supreme Court on Three language formula: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई करिकुलम के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई. ये याचिका तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई थी.

By: Sohail Rahman | Published: July 16, 2026 5:31:00 PM IST

तीसरी भाषा लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
तीसरी भाषा लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी


Supreme Court: गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने CBSE करिकुलम के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इससे उन स्टूडेंट्स पर बेवजह दबाव पड़ता है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ये बातें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान कहीं गईं, जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोलने की सुविधा देने को कहा गया था.

तमिलनाडु ने इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली तीन-भाषा नीति को लेकर चिंताओं के कारण जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का लगातार विरोध किया है.

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सीबीएसई नीति को लागू करने पर रोक लगाने से किया इन्कार

हालांकि इस मामले में सीबीएसई की भाषा नीति की वैधता सीधे तौर पर विवाद का विषय नहीं थी, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने तीसरी भाषा को लागू करने के समय के बारे में कई टिप्पणियां कीं. खास बात यह है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अलग-अलग जनहित याचिकाओं (PILs) में चुनौती दी जा रही है. बेंच ने CBSE नीति को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है.

तमिलनाडु के वकील ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के वकील ने कहा कि राज्य की आपत्ति तीन-भाषा नीति के कारण है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नीति में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है. इसके अलावा, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए और एक तीसरी भाषा भी; इसमें हिंदी का कोई जिक्र नहीं है.

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प्रतिवादी (हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली NGO) की वकील एडवोकेट जी. प्रियदर्शिनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए. इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने राज्य से पूछा कि आप हिंदी नहीं चाहते लेकिन अगर यह संस्कृत हो तो क्या समस्या है? राज्य के वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तीसरी भाषा केवल 9वीं क्लास से अनिवार्य होती है.

जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नहीं यह बहुत बुरा है. नौवीं क्लास तनावपूर्ण साल होता है. नौवीं क्लास में नई भाषा क्यों शुरू की जाए? इसे छठी क्लास में शुरू किया जाना चाहिए. अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए जज ने बताया कि छात्रों को कई तरह के विषय पढ़ाए जाते थे और वे मिडिल स्कूल से ही तीसरी भाषा सीखना शुरू कर देते थे.

उन्होंने आगे कहा कि मिडिल स्कूल में तीसरी भाषा इसलिए शुरू की जाती थी क्योंकि SSLC परीक्षा के लिए इसकी जरूरत होती थी. जिन छात्रों की दूसरी भाषा हिंदी थी, उनके लिए तीसरी भाषा कन्नड़ होती थी और इसके उलट भी. संस्कृत का भी विकल्प था, इसलिए कोई भी अपनी तीसरी भाषा चुन सकता था. इसे जितनी जल्दी शुरू किया जाए, उतना ही अच्छा है.

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Tags: Supreme Court
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