हत्या साबित करने के लिए शव जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया भ्रम; आरोपियों को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विक्टिम की बॉडी कभी बरामद नहीं भी हुई, तो भी आरोपी को मर्डर का दोषी ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि कानून के लिए क्राइम होने का सबूत चाहिए, लाश को पेश करना नहीं. साथ ही, चेतावनी दी कि ऐसी कोई भी जरूरत उन हत्यारों को इंसाफ से बचने का मौका देगी जो किसी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं.

किस मौके पर आया ये फैसला?

यह फैसला तब आया जब जस्टिस संजय करोल और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने असम के एक आदमी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, जिसे 10 साल की गोद ली हुई लड़की की हत्या का दोषी पाया गया था. लड़की की लाश कथित तौर पर नदी में फेंक दी गई थी और उसका कभी पता नहीं चल सका.

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक साथ दिए गए नतीजों को सही ठहराया और कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने बॉडी के न होने के बावजूद भरोसेमंद सबूतों के ज़रिए जुर्म साबित किया था.

कोर्ट ने क्या कहा?

बुधवार को जारी अपने फैसले में बेंच ने कहा, ‘किसी व्यक्ति को दूसरे की हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसकी बॉडी बरामद न हुई हो.’ उन्होंने साफ किया कि ‘कॉर्पस डेलिक्टी का मतलब है कि अपराध किया गया है, न कि मारे गए व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद हुई है.’

क्या है असम का केस?

यह फैसला असम के देबोजीत पंकिका की अपील पर आया, जिन्होंने 2015 के मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत गायब करना) के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी. सरकारी वकील का केस यह था कि मरा हुआ बच्चा, जो गोद लिए जाने के बाद अपील करने वाले और उसकी मां- लड़की की मौसी – के साथ रह रहा था. मां के मेडिकल इलाज के लिए घर छोड़ने के बाद गायब हो गया, और बच्चे को अपील करने वाले की खास देखभाल में छोड़ दिया.

प्रॉसिक्यूशन ने मुख्य रूप से एक गवाह की गवाही पर भरोसा किया, जिसने कहा कि अपील करने वाले ने कबूल किया था कि 40 रुपये चोरी करने के आरोप के बाद बच्चे में आग लग गई थी और फिर उसने चाकू की नोक पर उसे बोरे में लपेटकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए टीओक नदी की ओर ले जाने में मदद करने के लिए मजबूर किया था. जांच एजेंसी नदी से लाश बरामद करने में नाकाम रही.

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