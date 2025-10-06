CJI बी.आर. गवई पर वकील ने ही कर दिया हमला, कहा-सनातन का अपमान नहीं सहेंगे
CJI बी.आर. गवई पर वकील ने ही कर दिया हमला, कहा-सनातन का अपमान नहीं सहेंगे

Chief Justice of India BR GAVAI:सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई  (B.R. Gawai) पर हमला करने की कोशिश की.

CJI बी.आर. गवई पर वकील ने ही कर दिया हमला, कहा-सनातन का अपमान नहीं सहेंगे

Chief Justice of India BR GAVAI: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई  (B.R. Gawai) पर हमला करने की कोशिश की. शुरुआती जानकारी के अनुसार वकील बहस के दौरान पोडियम के पास पहुंचे और जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें समय रहते रोक लिया. वकील का नाम राकेश किशोर बताया गया है.

वकील गिरफ्तार

सुरक्षाकर्मियों ने वकील को अदालत से बाहर निकाला, इस दौरान वह चिल्लाया, “हम सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.” सीजेआई गवई पूरी घटना के दौरान शांत रहे और कहा, “हमें इससे कोई परेशानी नहीं है; आपको अपनी दलीलें जारी रखनी चाहिए.” जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. नई दिल्ली ज़िले के डीसीपी और सुप्रीम कोर्ट के डीसीपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं.

क्या है पूरा मामला? 

माना जा रहा है कि यह घटना खजुराहो में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति से जुड़े एक पुराने मामले में सीजेआई की टिप्पणी को लेकर हुई है, जिसका कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया था. हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है और केवल इतना कहा है कि एक व्यक्ति अदालत में शोर मचा रहा था. उसे हटा दिया गया है.

BR Gawai ने भगवान विष्णु के बारे में क्या कहा?

खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति की याचिका के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा था, ““जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो, तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो. तो जाओ और अभी प्रार्थना करो. यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति आदि देने की आवश्यकता है. क्षमा करें.”  उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई और कई लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की.

मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं – मुख्य न्यायाधीश

विवाद बढ़ने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. गवई ने कहा, “किसी ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया पर मेरी टिप्पणियों को एक खास तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है… मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं.”

CJI बी.आर. गवई पर वकील ने ही कर दिया हमला, कहा-सनातन का अपमान नहीं सहेंगे

