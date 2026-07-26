क्या गंगा में बिरयानी खाना जुर्म? विरोध पर छात्रों को जेल… जस्टिस भुइयां ने उठाए गंभीर सवाल

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत लोगों की असहमति और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है.

न्यायधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने स्पष्ट किया कि यदि नागरिक अपनी बात खुलकर नहीं रख पाएंगे या अदालतें भी ऐसी शर्तें लगाने लगेंगी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करें, तो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है.

लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं- उज्जल भुइयां

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में आयोजित जस्टिस जी.पी सिंह मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए जस्टिस भुइंया ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों की विविधता, बहस और असहमति ही इसकी वास्तविक पहचान है. उन्होंने कहा कि नागरिकों का शांतिपूर्ण विरोध और अपनी राय रखना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.

क्या गंगा में बिरयानी खाना जुर्म है?- उज्जल भुइयां

वाराणसी में गंगा बोट इफ्तार की घटना का ज़िक्र करते हुए जस्टिस उज्जल भुयान ने पूछा कि क्या गंगा में बिरयानी खाना जुर्म है? अगर ऐसा कोई कानून नहीं है, तो उन्हें तीन महीने तक बेल क्यों नहीं दी गई? एनवायरनमेंट के सपोर्ट में काम करने वालों के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अरेस्ट और सस्पेंड किया जा रहा है. देश में शांति से प्रोटेस्ट करने और बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार- न्यायधीश

न्यायधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने आगे कहा कि बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगनी चाहिए. कई मामलों में, कोर्ट बेल पर ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जिनका केस से कोई सीधा कनेक्शन नहीं लगता. उन्होंने फेसबुक पोस्ट और दिल्ली दंगों का ज़िक्र किया और पूछा कि क्या कोर्ट की ऐसी शर्तें लोगों को पब्लिक लाइफ से दूर रहने और अपनी बात कहने का मैसेज नहीं देतीं. उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणियों और मुंबई में गाजा-फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक प्रदर्शन की परमिशन न देने पर भी हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि किसी ग्लोबल मुद्दे पर शांति से दुख जताना या प्रोटेस्ट करना भी सिविल राइट्स का हिस्सा है.

सरकारें बदलती है, लेकिन संविधान बना रहता है- उज्जल भुइयां

स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान, जस्टिस भुइयां ने कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ़ डिग्री देने के लिए नहीं हैं, बल्कि आज़ादी से सोचने और सवाल करने के लिए हैं. सरकारें बदलती हैं, लेकिन संविधान बना रहता है. इसलिए, सरकार, संसद और ज्यूडिशियरी, सभी को संविधान की भावना और बुनियाद की रक्षा करनी चाहिए.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस विशाल धगत ने इस इवेंट की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियरी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी संविधान और व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करना है. जजों को बिना किसी भेदभाव के कानून और संविधान के आधार पर फ़ैसले देने चाहिए, न कि जनता की भावना या दबाव में आकर.