Supreme Court Judge: सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की फौज 33 से बढ़ाकर हुई 37, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

Supreme Court Judge: देश में तेजी से बढ़ रहे लंबित मामलों और न्याय में हो रही देरी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है. इस संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल नहीं होंगे.

सरकार का मानना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा. न्यायपालिका की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है.

राष्ट्रपति ने जारी किया संशोधन अध्यादेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ को मंजूरी दी है. इस अध्यादेश के जरिए ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में संशोधन किया गया है. नए प्रावधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित, 38 हो जाएगी.

ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं और अदालतों पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Arjun Ram Meghwal ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले की जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता और मजबूत होगी.

सरकार के अनुसार, नए जजों की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा.

मोदी कैबिनेट ने पहले ही दे दी थी मंजूरी

इस अध्यादेश से पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. 5 मई 2026 को हुई बैठक में ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ को संसद में पेश करने का फैसला भी लिया गया था.