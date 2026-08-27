केस लिस्टिंग में हो रहा खेल… सुप्रीम कोर्ट जज का CJI सूर्यकांत को पत्र, राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगाए गंभीर आरोप

Supreme Court Judge Letter to CJI: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से राजस्थान हाई कोर्ट को हेड करने के लिए तुरंत प्रभाव से किसी दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अमीर केस करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए केस लिस्टिंग में हेरफेर कर रहे हैं.

दरअसल, 2, 10 और 17 अगस्त के तीन लेटर में, जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर गलत मैनेजमेंट, गलत काम, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का आरोप लगाया है, और आरोप लगाया है कि वह रोस्टर के मास्टर के तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके चुनिंदा केस अपनी बेंच में ट्रांसफर कर रहे हैं.

2 अगस्त के लेटर में जस्टिस मेहता ने क्या कहा?

जस्टिस मेहता ने 2 अगस्त के अपने लेटर में कहा कि उन्होंने पहले भी CJI के ध्यान में ऐसे कई मामले लाए थे, जिनमें दूसरी बेंचों के सामने लिस्टेड केस भी शामिल थे, जिन्हें अचानक वापस ले लिया गया और बिना किसी सही कारण के जस्टिस शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. CJI ने शुरू में उनसे ऐसे मामलों की एक लिस्ट देने को कहा था, लेकिन बाद में उनसे कहा कि आरोपों को लिखकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें भरोसा दिलाया कि सही कार्रवाई की जाएगी.

जस्टिस मेहता ने लिखा हालांकि, आज तक, मेरे पैरेंट हाई कोर्ट में दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस को रखने की रिक्वेस्ट पर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उन्हें जस्टिस शर्मा के न्यायिक कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो उनके अनुसार, पहली नज़र में, उनकी ईमानदारी पर शक पैदा करती हैं.

10 अगस्त के लेटर में क्या लिखा था?

10 अगस्त की तारीख वाले अपने दूसरे लेटर में, जस्टिस मेहता ने दो खास उदाहरण दिए, जिन्हें उन्होंने 26 सितंबर को अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस शर्मा की लंबे छक्के मारने की कोशिशों का जीता-जागता सबूत बताया. पहला मामला उदयपुर में जस्टिस मेहता द्वारा बताई गई अनमोल ज़मीनों से जुड़ी अपीलों के एक बैच से जुड़ा था. उन्होंने आरोप लगाया कि मामलों को जयपुर में जस्टिस शर्मा की हेड वाली बेंच में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि जस्टिस शर्मा ने खुद पहले कहा था कि जोधपुर में मुख्य सीट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की सुनवाई वहीं होनी चाहिए.

जस्टिस मेहता ने इस मामले में एक पार्टी, सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील की तरफ भी ध्यान दिलाया. उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा सीनियर एडवोकेट की बहू को राजस्थान हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए प्रमोट कर रहे थे. जस्टिस मेहता ने जिस दूसरे मामले का ज़िक्र किया, वह एक माइनिंग के बड़े आदमी, मेघराज सिंह से जुड़ा था, जिन्होंने क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन में सिंगल जज के पास किए गए ऑर्डर को चुनौती दी थी.

जस्टिस मेहता ने कहा कि चूंकि जिस ऑर्डर को चुनौती दी गई है, वह CrPC के सेक्शन 482 के तहत क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन में पास किया गया था, इसलिए इसके खिलाफ कोई स्पेशल अपील नहीं की जा सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि फिर भी रजिस्ट्री को इस मामले को स्पेशल अपील रिट के तौर पर रजिस्टर करने और जस्टिस शर्मा की हेड वाली बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए मैनिपुलेटेड किया गया. जस्टिस मेहता ने बताया कि बेंच ने पहले दिन 457 दिनों की देरी को माफ कर दिया और सिंगल जज के ऑर्डर में दिए गए एक निर्देश पर रोक लगा दी.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिटीशनर की ओर से पेश वकील, संदीप सिंह शेखावत, जस्टिस शर्मा के प्रैक्टिस के सालों के दौरान उनके साथ जुड़े थे. जस्टिस मेहता ने लिखा, ये मामले एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा द्वारा प्रभावशाली पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए पावर का खुलेआम गलत इस्तेमाल दिखाते हैं और इसमें करप्शन की बू आती है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने आगे कहा कि करप्शन, भाई-भतीजावाद और फेवरिटिज्म के साफ मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उन्होंने इसे निंदनीय सबूत कहा, जबकि जस्टिस शर्मा को राजस्थान का चीफ जस्टिस बनाने की कोशिशें की जा रही थीं.

17 अगस्त के लेटर में क्या लिखा गया?

17 अगस्त के लेटर में राजस्थान हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और सबऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी के सदस्यों के साथ बर्ताव से जुड़े और आरोप लगाए गए. जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमा शंकर व्यास के कथित तौर पर मौजूदा जजों के एक ग्रुप को लिखे एक मैसेज का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर जस्टिस शर्मा द्वारा अपनी पत्नी, नंदिनी व्यास, जो डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी की एक सीनियर ऑफिसर हैं, के साथ बदले की भावना से किए गए कामों पर दुख जताया था.

जस्टिस मेहता ने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (मेट्रो) बिल्डिंग का मुद्दा भी उठाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह लगभग एक साल से ऑपरेशनल और फंक्शनली पूरी हो चुकी थी. उनके अनुसार, जस्टिस शर्मा ने बिल्डिंग के दौरे के दौरान, एकतरफ़ा तौर पर इसके उद्घाटन को रोक दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर बदलाव का आदेश दिया था. यह तब हुआ जब जोधपुर मेट्रो जजशिप में कई कोर्ट किराए की जगहों से चल रहे थे और उन्होंने इंस्टीट्यूशन को हुए नुकसान को माफ़ न करने लायक बताया.

लेटर में कहा गया है कि जस्टिस मेहता और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विजय बिश्नोई के कहने पर CJI ने आखिरकार 15 अगस्त को 40 कोर्ट वाली बिल्डिंग का उद्घाटन किया.

हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके की आलोचना

जस्टिस मेहता ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जयपुर में हुई तीन दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके की भी आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान हाई कोर्ट के लगभग सभी जजों को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिससे जोधपुर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दो दिनों तक एक भी कोर्ट काम नहीं कर रहा था. उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 20 से 22 डिस्ट्रिक्ट जजों को नॉमिनेट किया गया था, जिससे संबंधित जिलों में उनके सबसे सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर नहीं थे.

जस्टिस मेहता के मुताबिक, कॉन्फ्रेंस को बड़े पैमाने पर वकीलों के संगठनों ने ऑर्गनाइज़ किया था और इसे सरकारी खजाने से काफी फंड किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार ने कथित तौर पर इस पर लगभग ₹80 लाख खर्च किए थे. 31 जुलाई को बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग का इस्तेमाल बिना किसी पहले से चर्चा या एक जैसे क्राइटेरिया के लगभग 96 वकीलों को सीनियर वकील बनाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था. यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि दूसरे जजों ने इस कदम का विरोध किया था.

राजस्थान हाई कोर्ट के जजों ने की शिकायत

जस्टिस मेहता ने यह भी कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जजों ने राज्य के उनके दौरे के दौरान जस्टिस शर्मा के बर्ताव के बारे में उनसे शिकायत की थी, जिसमें ट्रांसफर की कथित धमकियां भी शामिल थीं. उन्होंने लिखा राजस्थान हाई कोर्ट के कई जज मुझसे मिले हैं और मिस्टर जस्टिस एसपी शर्मा के बर्ताव पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है, जो अक्सर अपने साथी जजों को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के साथ अपनी नज़दीकी का दावा करते हुए ट्रांसफर समेत बदले की कार्रवाई की धमकी देते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा की जोधपुर मुख्य सीट के बारे में गंभीर रूप से एकतरफ़ा और पक्षपाती सोच थी और उन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि वह सीट के बुनियाद को ही खत्म कर देंगे. इसलिए जस्टिस मेहता ने बार-बार कॉलेजियम से किसी दूसरे हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस नियुक्त करने और जस्टिस शर्मा को राजस्थान से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है.

रिक्वेस्ट को लगातार नजरअंदाज करना पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन के हित के खिलाफ

उन्होंने 17 अगस्त को लिखे अपने पत्र में लिखा मेरी राय में, इस रिक्वेस्ट को लगातार नज़रअंदाज़ करना पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन के हित के खिलाफ है. जस्टिस शर्मा को नवंबर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट का जज बनाया गया था और जनवरी 2022 में उनका पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हेल्थ ग्राउंड्स पर राजस्थान वापस भेजने की उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके बजाय उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया. कॉलेजियम ने बाद में मई 2025 में उनके राजस्थान वापस भेजने की रिकमेंडेशन दी.

जस्टिस एस श्रीराम को जुलाई 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था और उसी साल सितंबर में उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया था. जस्टिस शर्मा तब से 10 महीने से ज़्यादा समय से एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं. जस्टिस मेहता खुद मई 2011 में राजस्थान हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे. वह फरवरी 2023 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और उसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए.