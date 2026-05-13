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Supreme Court: क्या मंदिर जाना ही हिंदू होने की पहचान है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब

Supreme Court on Hinduism: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है, और एक हिंदू के लिए हिंदू बने रहने के लिए, मंदिर जाना या कोई खास रीति-रिवाज मानना ​​जरूरी नहीं है; असल में, अपने घर के अंदर बस एक दीया (दीपक) जलाना ही अपनी आस्था दिखाने के लिए काफी है.

By: Shristi S | Published: May 13, 2026 4:32:42 PM IST

क्या मंदिर जाना ही हिंदू होने की पहचान है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब
क्या मंदिर जाना ही हिंदू होने की पहचान है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा जवाब


Supreme Court on Temple Visit: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है, और एक हिंदू के लिए हिंदू बने रहने के लिए, मंदिर जाना या कोई खास रीति-रिवाज मानना ​​जरूरी नहीं है; असल में, अपने घर के अंदर बस एक दीया (दीपक) जलाना ही अपनी आस्था दिखाने के लिए काफी है.

 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ जजों की संविधान पीठ ने ये बातें उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहीं, जिनमें धार्मिक स्थलों, जिनमें केरल का सबरीमाला मंदिर भी शामिल है पर महिलाओं के साथ भेदभाव और दाऊदी बोहरा समुदाय जैसे अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आज़ादी के दायरे से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे.

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हस्तक्षेपकर्ता की ओर से क्या थी दलील?

जैसे ही सुनवाई का पंद्रहवां दिन शुरू हुआ, एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल ने दलील दी कि सामाजिक न्याय की मांगें खुद धार्मिक समुदायों के भीतर से ही उठ रही हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को एक धार्मिक श्रेणी के तौर पर परिभाषित किया गया था. बाद में, 1966 में, यह माना गया कि हिंदू वह है जो धर्म और दर्शन से जुड़े सभी मामलों में वेदों को सबसे ऊपर मानता है. उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा, हममें से किसी ने भी कभी ऐसा नहीं कहा. मैं वेदों का बहुत सम्मान करता हूं; लेकिन, क्या यह सच है कि आज जो भी व्यक्ति खुद को हिंदू मानता है, वह आध्यात्मिक और दार्शनिक मामलों में वेदों को ही सबसे ऊपर मानता है?

‘हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं’- सुप्रीम कोर्ट

उनकी दलील का जवाब देते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ठीक इसी वजह से हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है. हिंदू बने रहने के लिए, मंदिर जाना या कोई खास रीति-रिवाज मानना ​​जरूरी नहीं है. किसी व्यक्ति के लिए रीति-रिवाजों का सख्ती से पालन करना कोई शर्त नहीं है, और जिनकी आस्था है, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकता.

‘अपनी आस्था साबित करने के लिए एक दीपक ही काफी है’- कोर्ट

CJI ने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बस एक दीपक जलाता है, तो यह उसकी आस्था दिखाने के लिए काफी है.  कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अगर लोग हर धार्मिक रीति-रिवाज या धर्म से जुड़े मामले को संवैधानिक अदालत में चुनौती देना शुरू कर देंगे, तो सैकड़ों याचिकाएं दायर हो जाएंगी; जिसका नतीजा यह होगा कि हर धर्म बिखर जाएगा.

सितंबर 2018 में, पांच जजों की एक संविधान पीठ ने बहुमत से फ़ैसला सुनाते हुए, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी; अपने फ़ैसले में, पीठ ने यह घोषित किया कि यह सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक थी.

Tags: Justice suryakantSupreme Courttemple
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