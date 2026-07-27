मामले की निष्पक्ष हो जांच… राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, नई SIT गठित; फोरेंसिक ऑडिटर भी होगा शामिल

Supreme Court on Ram Mandir Donation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे की चोरी के मामले की सुनवाई की. उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने अपना पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मामले की ट्रांसपेरेंट जांच के लिए एक नई SIT बनाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों के बाद, इस नई SIT को हेड करने के लिए सीनियर अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है. सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार, लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) किरण एस को इस SIT का हेड अपॉइंट किया गया है. IG किरण एस के अलावा, तीन सदस्यों वाली SIT में दो और सीनियर IPS अधिकारियों को शामिल किया गया है. इनमें अयोध्या रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG) सोमेन बर्मा और अयोध्या के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गौरव ग्रोवर शामिल हैं.

SIT में फाइनेंशियल ऑडिटर शामिल होंगे

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सुझाव से सहमत हुए और कोर्ट को भरोसा दिलाया कि SIT में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा यह रिपोर्ट मिली है कि राज्य ने एक SIT बनाने का ऑर्डर जारी किया है. चूंकि जांच में फंड की हेराफेरी शामिल है, इसलिए SG ने SIT के मेंबर के तौर पर फोरेंसिक ऑडिट में अनुभव वाले एक ऑडिटर को शामिल करने पर सहमति जताई है. हम SIT को चल रही जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देते हैं.

कोर्ट का एकमात्र फोकस राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष

कोर्ट ने कहा कि इस समय उसका एकमात्र फोकस राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच करना है. हमें तेजी से, अच्छी क्वालिटी की, बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी जांच करनी चाहिए. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर के वकील ने कोर्ट से अपील की कि राम मंदिर ट्रस्ट को मिली सभी रसीदें एक रीजनल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएं ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके.

उन्होंने कहा कि यह कोई प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशनर के सुझाव का विरोध किया और कोर्ट से अपील की कि इस सेंसिटिव मामले को बेवजह सेंसेशनल न बनाया जाए.