Supreme Court on Cousin Marriage: करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की परंपरा अब सुप्रीम कोर्ट के विचार के केंद्र में है. अदालत ने ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की आशंका पर चिंता जताई है. साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर कानून बनाने की जरूरत पर विचार करे या फिर स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को इसके संभावित खतरों की जानकारी दे. शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मुद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सीमित नोटिस जारी किया.

क्या है पूरा मामला?

यह पिटीशन बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चारवी एस. ने फाइल की थी. चारवी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कोन डिस्ट्रॉफी नाम की आंखों की बीमारियां हैं, जो धीरे-धीरे उसकी आंखों की रोशनी पर असर डालती हैं. पिटीशन के मुताबिक, उसके माता-पिता कज़िन हैं. चारवी अपनी जेनेटिक कंडीशन की वजह अपने माता-पिता के करीबी रिश्तेदार होने को मानती है.

पिटीशन में मांग की गई है कि सरकार और संबंधित ऑर्गनाइज़ेशन करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादियों से जुड़े संभावित हेल्थ रिस्क के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं. यह जानकारी फैलाने पर ज़ोर दिया जाए, खासकर उन कम्युनिटी और ग्रामीण इलाकों में जहां ऐसी शादियां आम हैं.

शादी की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है और कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए इस पर्सनल फैसले को कंट्रोल नहीं कर सकता. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शादी का फैसला सोच-समझकर, संभावित हेल्थ रिस्क की जानकारी के साथ लिया जाना चाहिए.

आंगनवाड़ियों और पंचायतों की मदद से अवेयरनेस बढ़ाएं

CJI सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि इस टॉपिक पर जानकारी फैलाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर और पंचायतों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी माना कि स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में साइंटिफिक जानकारी शामिल करना जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है.

इस मामले में पिटीशन का मकसद न सिर्फ कानूनी बदलाव लाना है, बल्कि लोगों को जेनेटिक रिस्क के बारे में सही जानकारी देना भी है. अब फोकस केंद्र सरकार के जवाब और इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई पर होगा.