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सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ; अब सिर्फ एक पद खाली

Supreme Court Judges: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मंगलवार को पांच नए जजों को पद की शपथ दिलाई. इन नियुक्तियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है. फिलहाल, कोर्ट में मंजूर 38 पदों में से सिर्फ़ एक पद खाली है.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 7:11:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, CJI सूर्यकांत ने दिलाई शपथ


Supreme Court New Judges: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मंगलवार को पांच नए जजों को पद की शपथ दिलाई. इन नियुक्तियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है. फिलहाल, कोर्ट में मंजूर 38 पदों में से सिर्फ़ एक पद खाली है.

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया. इसके बाद, पहली बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया अब पूरी हो गई है. इन नई नियुक्तियों के साथ, न्यायालय में वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है.

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इन पांच जजों ने पद की शपथ ली

नए जजों में सीनियर एडवोकेट वेंकटरमणी सुब्रमणि मोहना; बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस चंद्रशेखर; पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस शील नागू; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीव सचदेवा; और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को इन नामों की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने सिर्फ़ चार दिनों में मंजूरी दे दी.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हुई

पिछले महीने, एक अध्यादेश के ज़रिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी. इस संख्या में मुख्य न्यायाधीश का पद भी शामिल है। बढ़ी हुई संख्या और पहले से खाली पदों को ध्यान में रखते हुए, कुल छह पद खाली थे. पांच नई नियुक्तियों के बाद, अब सिर्फ़ एक पद खाली बचा है. हालांकि, जून महीने में दो जज रिटायर होने वाले हैं: जस्टिस पंकज मिथल 16 जून को, और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी 28 जून को.

Tags: cji surya kantSupreme Court
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