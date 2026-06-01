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सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने लगाई मुहर

Supreme Court Judges Appointment: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में 5 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो गई है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 1, 2026 1:37:47 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर


Supreme Court Judges: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट में 5 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. चीफ जस्टिस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी. राष्ट्रपति ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शामिल करने के लिए नियुक्ति का वारंट यानी परवाना जारी कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आ रही जानकारी के अनुसार, उनका शपथ ग्रहम समारोह मंगलवार को होना तय है. उनके शामिल होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नव निर्धारित संख्या 38 से सिर्फ एक कम रह जाएगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्थल इसी महीने रिटायर होने वाले हैं.

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2 जज होंगे रिटायर

इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस माहेश्वरी 16 जून को और जस्टिस मित्थल 28 जून को रिटायर होंगे. इशके बाद जजों के 3 पद खाली हो जाएंगे.

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राष्ट्रपति मुर्मु ने दी मंजूरी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वी. मोहना क सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है.



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कानून मंत्री ने दी जानकारी

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर की और उन सभी को अपनी शुभकामनाएं दीं.

Tags: Supreme Court
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