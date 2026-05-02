WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026: चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले ममता बनर्जी को लगा SC से बड़ा झटका

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका खारिज कर दी है. इस तरह तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मु्ख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को निर्देश दिया साथ ही कहा कि मतगणना के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा.