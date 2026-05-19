सुप्रीम कोर्ट ने डार्विन के सिद्धांत का क्यों किया जिक्र? आवारा कुत्तों के मामले से क्या है इसका कनेक्शन

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका देते हुए उनकी सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया. आज यानी मंगलवार (19 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्च ने अपने नवंबर 2025 के आदेश में बदवाल करने से इन्कार कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आदेश में सार्वजनिक संस्थानों और जगहों जैसे अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था. इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी कठोर वास्तविकताओं से आंखें नहीं फेर सकता.

अपने पिछले निर्देश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं. बेंच ने गौर किया कि देश भर में रिपोर्ट की गई कई घटनाओं में छोटे बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला है, बुजुर्गों पर हमले हुए हैं और यहां तक कि विदेशी पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने डार्विन के सिद्धांत का क्यों किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर डार्विन के सिद्धांत survival of the fittest काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है. जहां समाज के कमजोर तबकों को प्रभावी सरकारी कार्रवाई के अभाव में अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है. इसके अलावा, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे खतरों से अकेले निपटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. जीवन की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है. बेंच ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में भेजने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने या उसमें ढील देने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें – What Is CJP: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने सोशल मीडिया पर पैदा की नई राजनीतिक सनसनी; कौन है इसका लीडर

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या टिप्पणी की?

आज की सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ में हर नागरिक का यह अधिकार शामिल है कि वह बिना किसी शारीरिक हमले के लगातार डर या जानलेवा घटनाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने के खतरे के आज़ादी से घूम सके और सार्वजनिक जगहों तक पहुंच बना सके. इसके अलावा, बेंच ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि मानव जीवन के लिए ऐसे रोके जा सकने वाले खतरों के सामने राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता. इन खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाए गए वैधानिक तंत्रों के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

यह भी पढ़ें – नए एक्सप्रेसवे नेटवर्क से दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर होगा सुपरफास्ट, 6 घंटे नहीं, अब सिर्फ 2 घंटे में दूरी होगी तय