अनमैरिड कपल की बल्ले-बल्ले! शादी से पहले बना सकते हैं फिजिकल रिलेशन, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Unmarried Adults Consensual Relationship: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो बिना शादी वाले बड़ों के बीच आपसी सहमति से बने फिजिकल रिलेशन को किसी व्यक्ति के बुरे कैरेक्टर का सबूत नहीं माना जा सकता. जस्टिस मनमोहन और मनोज मिश्रा की बेंच ने यह बात तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को एक ऐसे कैंडिडेट को अपॉइंट करने का निर्देश देते हुए कही जिसका पुलिस कांस्टेबल के तौर पर सिलेक्शन एक क्रिमिनल केस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

कैंडिडेट पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप था यह मामला बाद में कोर्ट के बाहर सुलझ गया था. हालांकि तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बुरे कैरेक्टर के आरोप के आधार पर कैंडिडेट की भर्ती रोक दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “दो बिना शादी वाले बड़ों के बीच आपसी सहमति से फिजिकल रिलेशन अपने आप में कैरेक्टर एसेसिनेशन का आधार नहीं हो सकते, और न ही होने चाहिए. ऐसा कोई कानून नहीं है जो सहमति से बने दो अविवाहित वयस्कों को अपनी पसंद का संबंध रखने से रोकता हो..”

कैंसिल कर दिया था अपॉइंटमेंट

इस मामले में कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. ​​सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बोर्ड को पुलिस कांस्टेबल के तौर पर उसके अपॉइंटमेंट पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया था. तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस आधार पर उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था कि 2014 में शादी का झांसा देकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया था.

हर रिश्ता शादी में नहीं बदलता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट का अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता था. आरोपों के बाद दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया था. यह मामला 2015 में इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत लोक अदालत में सुलझा लिया गया था. कोई आरोप नहीं लगाया गया था. इसलिए इस आधार पर कैंडिडेट को मना करने का फैसला सही नहीं है.

कोर्ट ने कहा, “हर रिश्ते का नतीजा शादी नहीं होता. इसलिए सिर्फ इसलिए कि किसी रिश्ते का नतीजा शादी नहीं हुआ, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि एक पार्टी ने दूसरे को धोखा दिया है. यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर खराब था.”