Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की कमी होगी पूरी? कॉलेजियम ने इन चीफ जस्टिस के नाम किए रिकमेंड

Supreme Court Collegium: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की लीडरशिप वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार 28 सितंबर 2026 को तीन हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस के नामों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने के लिए रिकमेंड किया. हालांकि इसकी अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 38 है, लेकिन अभी टॉप कोर्ट में 34 जज हैं.

किन चीफ जस्टिस का नाम हुआ अपॉइंट?

टॉप कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड किए गए लोगों में शामिल हैं:

जस्टिस सुनीता अग्रवाल, गुजरात हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस

जस्टिस डीके उपाध्याय, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया बयान

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी मीटिंग में इन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है:

(i) मिसेज जस्टिस सुनीता अग्रवाल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ़ गुजरात (PHC: इलाहाबाद)

(ii) मिस्टर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट ऑफ़ दिल्ली (PHC: इलाहाबाद)

(iii) मिस्टर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ़ तेलंगाना (PHC: झारखंड)

जस्टिस अग्रवाल, जो असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जुलाई 2023 से गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. जस्टिस सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और 1990 से 2000 तक पटना हाई कोर्ट में और फिर 2012 में जज बनने तक झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की. वह 20 दिसंबर, 2022 और 19 फरवरी, 2023 तक हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे. फिर उन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जहां उन्होंने 17 अप्रैल, 2023 को शपथ ली. बाद में, उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई, 2025 को शपथ ली. जस्टिस उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था, फिर उन्हें जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया.