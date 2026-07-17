‘डॉक्टर’ कहलाने का हक नहीं, 4 साल की रेप पीड़िता को इलाज से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से हिल गए प्राइवेट अस्पताल

Supreme Court on Medical Negligence: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद के दो प्राइवेट अस्पतालों को चार साल की रेप विक्टिम को एडमिट करने से मना करने पर फटकार लगाई है. इसके अलावा, कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशन की सेंसिटिविटी की कमी के लिए कड़ी आलोचना की.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हेडिंग वाली बेंच ने अस्पतालों और डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने लड़की को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वह गरीब थी. यह इनसेंसिटिविटी है, और आपको अपने नाम से ‘डॉक्टर’ शब्द हटा देना चाहिए. इस मामले में, रेप विक्टिम की मौत हो गई थी. प्राइवेट अस्पतालों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों पर जताई गहरी नारजगी

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अस्पतालों के उसे एडमिट करने से मना करने पर गहरी नाराज़गी जताई. चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ टाइटल इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है.

बेंच ने कहा कि अगर आपमें सेंसिटिविटी होती, तो आप लड़की को एडमिट कर लेते. अगर आपके हॉस्पिटल में रिसोर्स की कमी होती, तो आप उसे कहीं और रेफर कर देते. लेकिन आपने उसे इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वह गरीब थी? क्या आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका परिवार आपकी फीस नहीं दे सकता था?

लड़की के परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे डोनेट करें प्राइवेट अस्पताल- CJI

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्राइवेट अस्पतालों से भी कहा की कि वे लड़की के परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे डोनेट करें. यह घटना इसी साल 16 मार्च को हुई थी. आरोपी ने लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और उसे पास की एक जगह पर ले गया. उसने उसके साथ रेप किया और उसे बुरी हालत में छोड़कर भाग गया. परिवार ने कई घंटों तक लड़की को ढूंढा और वह खून से लथपथ मिली. उस समय वह बेहोश थी. फिर परिवार उसे इलाज के लिए दो प्राइवेट अस्पतालों में ले गया, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला.

सरकारी अस्पताल पहुंचने तक मर चुकी थी पीड़िता

आखिर में, परिवार उसे एक सरकारी अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना का सबसे बड़ा पहलू अस्पतालों की संवेदनशीलता की कमी थी. इसके अलावा, लोकल पुलिस ने परिवार की चिंताओं को नजरअंदाज किया और केस दर्ज करने से इनकार कर दिया. आखिरकार, लोकल लोगों के बड़े पैमाने पर गुस्से और विरोध के बाद, 17 मार्च को FIR दर्ज की गई. आरोपी को बाद में 18 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, FIR में POCSO और सेक्शन 376 नहीं जोड़ा गया.