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माईलॉर्ड मंगलसूत्र के बढ़कर…सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर सीजेआई के सामने खड़ी हो गई महिला, मिली सुनवाई की तारीख

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में एक महिला याचिकाकर्ता अपने परिवार की दुर्दशा सुनाने के लिए खुद पेश हो गई. जिसको सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की लिस्टिंग की.

By: Sohail Rahman | Published: July 13, 2026 7:12:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैदराबाद की महिला याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैदराबाद की महिला याचिकाकर्ता


Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक भावुक खबर सामने आई है. जहां एक महिला याचिकाकर्ता खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और फरियाद सुनाने लगी. जहां उन्होंने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि माई लॉर्ड-माई लॉर्ड मैं हैदराबाद से हूं. एक शब्द हमारी भी सुन लीजिए. जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैडम आपका मामला अगले सोमवार को सुना जाएगा. जिसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए महिला याचिकाकर्ता कहती है कि नहीं प्लीज सर, मैं बस एक शब्द कहूंगी. एक शब्द हमारी भी सुन लीजिए, माई लॉर्ड.

हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है. हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है. हम सब मिलकर यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माइलॉर्ड. जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगले सोमवार को आपका मामला सुना जाएगा. यह मामला एक स्पेशल बेंच को सुनना है. ठीक है. आप ऐसा कीजिए, आज मत आइएगा. आप ऑनलाइन पेश हो जाइए. आपको खुद आने की जरूरत नहीं है.

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महिला याचिकाकर्ता ने दिया ये जवाब

महिला याचिकाकर्ता ने इस पर कहा कि नहीं सर, हम आएंगे सर. हमारे दिल की जो बात है ना सर, आपके दिल को टच करना चाहिए सर. क्योंकि हम कितने दर्द में हैं. पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है. अब बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं. एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं. जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि मामले पर सुनवाई के बाद ही फैसला होगा. सुनवाई के लिए अगली सोमवार की तारीख तय है. लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आप ट्रैवलिंग पर पैसे बर्बाद न करें.

यह भी पढ़ें – ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दांव! हिंदू-मुस्लिम पक्ष आमने-सामने; स्पेशल लोक अदालत में होगी सुलह की कोशिश

नहीं सर, हम आएंगे

महिला याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं सर, हम आएंगे सर. हमारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है सर. आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं और जब तक आप चाहें, आपकी सुनवाई होगी. इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि एक महिला के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता सर. हमारे गले में अब क्या बचा है सर. इस पर सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते तक एक स्पेशल बेंच होगी. सिर्फ यही ममला बोर्ड के ऊपर उस स्पेशल बेंच के सामने लिस्ट होगा. मामला वहीं सुना जाएगा.

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Tags: Supreme Court
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