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प्रदर्शन से जुड़ी सभी FIR कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही बदल गया CJP का प्लान; 5 सितंबर को लेकर दी बड़ी जानकारी

Supreme Court Cancelled FIR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा छात्र प्रदर्शन पर बड़ा फैसला सुनाया.

By: Shristi S | Published: September 1, 2026 4:35:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन पर सभी FIR कैंसिल की
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन पर सभी FIR कैंसिल की


Supreme Court On Jantar Mantar Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा छात्र प्रदर्शन पर बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन से संबंधित देशभर में दर्ज छात्र प्रदर्शन को लेकर हुई FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. 

कोर्ट के इस फैसले से CJP को बड़ी राहत मिली है और इसकी के साथ CJP के सौरव दास ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च भी वापस ले लिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें अदालत में हुई बातें.

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सुप्रीम कोर्ट ने FIR को लेकर क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि केंद्र सरकार (दिल्ली पुलिस) के अलावा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ी FIR कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है. सरकारों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रोटेस्ट से जुड़ी घटनाओं के बारे में भविष्य में कोई नई FIR फाइल नहीं की जाएगी.

मेहता ने कहा कि ये एप्लीकेशन 25 जुलाई को CJP नेताओं के साथ बातचीत के दौरान केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए फाइल की गई थीं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार के कमिटमेंट को देखते हुए, CJP के 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने की उम्मीद है.

CJP ने कोर्ट के फैसले का किया सम्मान

इसके बाद सौरव दास ने बेंच को बताया कि सरकार के पॉजिटिव आश्वासन और कोर्ट द्वारा दी गई ज्यूडिशियल मान्यता को देखते हुए, CJP 5 सितंबर के मार्च का अपना आह्वान वापस ले रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन अब कोर्ट के आदेश के लागू होने का इंतजार करेगा। दास ने मामले में दोनों पक्षों के वकीलों और कोर्ट को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया।

CJI सूर्यकांत ने कही बड़ी बात

CJP के फैसले का स्वागत करते हुए, CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर दोनों पक्ष अच्छे इरादे से काम करें, तो सभी मुद्दे एक-एक करके हल किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे खुले दिमाग से बातचीत से हल नहीं किया जा सकता. सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि दोनों पार्टियों ने अच्छा काम किया और एक-दूसरे को दुश्मन नहीं माना.

Tags: CJP Protestdelhihome-hero-pos-1Supreme Court
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