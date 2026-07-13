ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दांव! हिंदू-मुस्लिम पक्ष आमने-सामने; स्पेशल लोक अदालत में होगी सुलह की कोशिश

Supreme Court on Gyanvapi Case: काशी ज्ञानवापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को बातचीत के जरिए आम सहमति बनाने के लिए स्पेशल लोक अदालत में भेजा है. इस समाधान के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को स्पेशल लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां ज्ञानवापी विवाद के साथ-साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी समझौते की कोशिश की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है. इसी मकसद से हिंदू और मुस्लिम पक्षों को स्पेशल लोक अदालत में भेजा गया है. यहां दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर अपनी दलीलें पेश करेंगे और आपसी समझौते की संभावना पर चर्चा करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह क्या है?

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 14 जुलाई को वाराणसी में शुरुआती बातचीत होगी. सुलह से पहले होने वाली इन बातचीत का मुख्य मकसद मुख्य कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के बीच बातचीत की एक मजबूत नींव रखना है. इसके बाद, 21 से 23 अगस्त तक तीन दिन की स्पेशल लोक अदालत लगेगी, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने बैठेंगे. सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि इस बातचीत से अच्छे नतीजे निकलेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाने के लिए स्पेशल लोक अदालतें लगाने का फैसला किया है. इसी सिलसिले में समाधान समारोह 2026 पहल शुरू की गई है. इस पहल के तहत, आपसी सहमति से सुलझे मामलों समेत कई सिविल और लंबे समय से पेंडिंग मामलों को इस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है. ज्ञानवापी मामले जैसे बहुत मुश्किल और सेंसिटिव मामलों में भी, कोर्ट की कोशिश दोनों पक्षों को एक साथ लाना और बातचीत के जरिए आपसी सहमति से हल निकालना है, जिससे कोर्ट में मामलों का बैकलॉग कम हो सके.

दूसरे मामले जोड़े गए

ज्ञानवापी विवाद के अलावा, संभल में श्री कृष्ण जन्मभूमि और हरि मंदिर-मस्जिद विवाद में शामिल पक्षों को भी नोटिस भेजे गए हैं. इन मामलों को भी स्पेशल लोक अदालत प्रोसेस में जोड़ा जा रहा है, और बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर ऐसे मामलों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

मथुरा विवाद में पहले भी बातचीत फेल हो चुकी

इस पूरे मामले का एक अहम पहलू मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लोकल लोक अदालत के जरिए सुलझाने की पहले भी कोशिशें की गई थीं, लेकिन वे बातचीत पूरी तरह फेल साबित हुईं. इन बातचीत के फेल होने की मुख्य वजह यह थी कि मुस्लिम पक्ष यानी ईदगाह कमेटी का कोई भी सदस्य कोर्ट की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ. हिंदू पक्ष के वादी कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन दूसरे पक्ष के न होने की वजह से कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर बातचीत को फेल घोषित करने का लिखित आदेश जारी किया.

हिंदू पक्ष के मुख्य वादियों के मुताबिक, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से जुड़े पूरे विवाद में अब तक कुल 18 अलग-अलग मुकदमे दायर किए गए हैं. इन सभी मामलों की मुख्य सुनवाई अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है. हाल ही में, कुछ पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि दोनों पक्षों को एक साथ लाया जाए और आपसी सहमति से कोई हल निकाला जाए. इस पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब अगस्त में होने वाले एक स्पेशल समाधान समारोह के लिए ज्ञानवापी मामले में मथुरा और संभल मामलों को भी जोड़ दिया है.